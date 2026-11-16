SAN CATALDO. Una visita davvero speciale quella che i soci dell’associazione Agricoltori Zolfatai hanno fatto al parco minerario di Gabara con una guida altrettanto speciale: il geologo Angelo La Rosa, che ha trasformato i ruderi della miniera in un parco visitabile, ricco di cultura siciliana. Il suo orgoglio di figlio di minatore ha avuto il suo culmine quando ha descritto i lavori effettuati per riaprire la bocca di una discenderia. In un certo senso ha evocato, come fantasmi di un tempo, i minatori del recente passato che scendevano i gradini rotti della miniera insieme ai carusi, che trasportavano lo zolfo dentro ceste fatte con rami di ulivo o canne, caricate sulle spalle con un peso superiore ai venti chili.

Così i ragazzi si deformavano per l’enorme peso delle ceste. Qui non si può non ricordare “Ciaula scopre la luna” di Luigi Pirandello e “A li matri di li carusi” di Ignazio Buttitta. “Abbiamo trovato un parco pulito, tutto in ordine. Ci ha accompagnati un caldo sole autunnale, circondati dalla melodia degli uccellini liberi di giocare, quasi a evocare la libertà tolta ai carusi di la pirrera”.

Ma il progetto non si ferma qui. Non si è ancora arrivati. Altre migliorie affollano la creatività di Angelo La Rosa che, con pazienza, ha descritto i lavori in fase di realizzazione e quelli in progettazione. Un altro tassello del mosaico di creatività è stato rappresentato da tre ottimi attori: Andrea Zimarmani, Liliana Carletta e Sofia Cazzetta, che hanno fatto rivivere la compra dei carusi e il pianto, quasi quotidiano, delle mamme che affittavano i figli ai picconieri. Un’esperienza davvero indimenticabile all’interno di quella civiltà mineraria che, per tanti anni, è stata alla base dell’economia del territorio sancataldese.