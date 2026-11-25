SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato tramite pubblico avviso di aver firmato l’ordinanza che revoca ufficialmente il divieto di potabilità a San Cataldo. “Da questo momento – ha detto il primo cittadino – l’acqua che esce dai nostri rubinetti torna a essere sicura e può essere utilizzata per bere e per scopi alimentari; abbiamo atteso il referto ufficiale dell’ASP. Le analisi dell’Azienda Sanitaria ci hanno appena certificato che l’acqua (ora proveniente dall’Ancipa, come da noi imposto) rispetta tutti i parametri di legge. Solo con la scienza alla mano abbiamo dato il via libera”.

Il sindaco ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo gestito questa crisi senza fare sconti a nessuno. Abbiamo protetto la vostra salute bloccando l’uso dell’acqua inquinata e abbiamo costretto i gestori a cambiare la fonte di approvvigionamento. Cosa succede adesso: L’emergenza sanitaria è chiusa, ma la nostra battaglia non è finita. Non ci sarà nessun ringraziamento per chi ha causato settimane di disagi alle nostre famiglie. Ora la nostra offensiva si sposta definitivamente sul fronte economico. Con la diffida già inviata nei giorni scorsi, pretendiamo: Che ci sia una tutela e un ristoro per i cittadini. La salute l’abbiamo difesa. Ora difenderemo le vostre tasche”.