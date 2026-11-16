San Cataldo. Il 22 novembre omaggio alla Patrona della musica e inaugurazione della sala studio della Banda Santa Cecilia

SAN CATALDO. Si svolgerà domenica 22 novembre un evento alquanto atteso nella comunità sancataldese. A partire dalle 10,30 l’associazione musicale Santa Cecilia con la sua banda porterà la musica tra le vie di San Cataldo per celebrare la patrona della musica.
Si tratterà di un momento davvero speciale. Al termine della sfilata, si svolgerà infatti la cerimonia di inaugurazione della nuova Aula studio della banda dedicata alla memoria del maestro Giuseppe Pilato nel contesto di un evento nel quale sarà possibile per i partecipanti condividere festa, tradizione e passione musicale.