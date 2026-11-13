San Cataldo. “Fuori dalle righe”, una sala gremita per il primo incontro dedicato a Mariangela Galante: il lavoro diventa racconto di vita, identità e coraggio

SAN CATALDO. Alla Biblioteca comunale di San Cataldo si è aperta con una significativa partecipazione di pubblico la rassegna culturale “Fuori dalle righe” promossa dal Comune. Protagonista del primo appuntamento l’autrice di “Ma tu che lavoro fai?”, un libro che attraversa generazioni, scelte professionali, radici e trasformazioni personali. Una domanda, di quelle che si fanno per rompere il ghiaccio: «Ma tu che lavoro fai?». Eppure, dietro quelle parole, può nascondersi molto più di una professione. Può esserci una storia, un percorso accidentato, il desiderio di ricominciare, la fatica di riconoscersi in un’unica definizione. È attorno a questi temi che si è sviluppato il primo appuntamento di Fuori dalle righe, la nuova rassegna culturale del Comune di San Cataldo, inaugurata giovedì 12 novembre alla Biblioteca comunale, con protagonista Mariangela Galante.

Una serata partecipata, con i saluti iniziali del baby sindaco e del vicesindaco Marianna Guttilla, ideatrice e promotrice della rassegna. Un’occasione di confronto e riflessione, confermando la capacità della cultura di creare spazi di incontro attorno alle esperienze e alle idee. Al centro dell’incontro l’opera che si presta a una lettura su più livelli, come emerso anche nel corso dell’approfondimento critico di Bontà. Tre prospettive che si intrecciano e si completano: quella letteraria, quella biografica e quella professionale.

La scrittura, agile, piacevole e immediata, ricorre a un linguaggio vicino al parlato e accompagna il lettore senza appesantirlo. Ma è soprattutto nella dimensione biografica che il libro rivela la propria profondità: il percorso di una giovane laureata, lo stage, l’esperienza romana, il rapporto con la propria terra, le difficoltà e le ripartenze, fino alla pandemia e alla dimensione più intima degli affetti. Il rapporto con i genitori, la vita accanto al marito e la maternità con la nascita del figlio, diventano tasselli di una narrazione in cui la dimensione professionale non è mai separata da quella umana.

C’è poi il terzo livello, quello professionale. Il libro si configura come uno spunto per chi si affaccia al mondo del lavoro, per chi sceglie l’imprenditoria, per chi si misura con la creazione di una start-up e per chi decide di tornare alle proprie radici senza rinunciare all’ambizione di costruire qualcosa di nuovo. Una riflessione che attraversa l’esperienza editoriale, le sfide imprenditoriali, il viaggio e la continua ricerca di nuove possibilità.

Tra le parole che attraversano il libro emergono concetti che diventano vere e proprie coordinate esistenziali: autorevolezza, ambizione, coraggio, strategia e visione. In particolare, l’ambizione viene restituita alla sua accezione più autentica e positiva: non arrivismo, né desiderio di grandezza fine a se stesso, ma energia capace di orientare le scelte e dare forma agli obiettivi. La visione, invece, è la capacità di considerare la realtà come uno spazio di relazioni e possibilità, nel quale continuare a cercare il proprio posto nella società.

E alla fine di questo itinerario rimane un obiettivo che supera qualsiasi traguardo professionale: la realizzazione di sé. La felicità. È probabilmente qui che Ma tu che lavoro fai? smette di essere soltanto un libro sul lavoro e diventa una narrazione rivolta a tutti. Perché tutti, almeno una volta, si sono trovati a ridefinire la propria identità, a cambiare direzione, a fare i conti con aspettative e desideri, cercando una risposta che non fosse semplicemente un’etichetta. Il successo del primo appuntamento ha dato alla rassegna Fuori dalle righe un’apertura significativa, nel segno di una cultura che sceglie di raccontare le persone, valorizzarne le esperienze e restituire spazio a voci e sensibilità del territorio.

Un esordio che sembra già contenere il senso dell’intera iniziativa: uscire dalle definizioni, superare i confini consueti e concedersi la possibilità di guardare le storie da prospettive nuove. A volte, per capire davvero chi siamo, la domanda giusta non è che lavoro facciamo, ma quante vite, idee e possibilità siamo capaci di abitare. I prossimi due appuntamenti saranno il 20 novembre con Giovanna Caruana e il 27 con Oriana Torregrossa.