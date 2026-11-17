SAN CATALDO. Duro comunicato del sindaco Gioacchino Comparato: “Il sistema Fanaco continua a erogare acqua con sbalzi di manganese. La situazione non è risolta. Noi non possiamo continuare a dipendere da un’infrastruttura al collasso, mentre i cittadini di San Cataldo subiscono disagi intollerabili. Ho appena inviato all’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) un atto formale in cui detto le due mosse per farci uscire da questo incubo.

Ho richiesto ufficialmente che la città di San Cataldo venga garantita attraverso l’approvvigionamento idrico direttamente dal bacino dell’Ancipa. Sappiamo bene che su quella condotta ci sono state criticità legate alla presenza di trialometani, ma ho intimato ai gestori di tenersi pronti: non appena quel problema tecnico sarà definitivamente risolto, l’Ancipa dovrà diventare immediatamente la nostra fonte per bypassare il Fanaco.

Chi sbaglia paga, e non saranno i sancataldesi a farlo. Ho ribadito, come già fatto dieci giorni fa che vengano attivate tutte le procedure per indennizzare, risarcire e compensare le utenze che in questi giorni stanno vivendo questa grave EMERGENZA, anche con riferimento alle nuove tariffe. Non accetteremo mai che le nostre famiglie paghino di tasca propria i disagi e poi si ritrovino rincari in bolletta per un servizio negato.

A margine di questo atto formale, ci tengo a ringraziare pubblicamente il gruppo consiliare “Le Spighe” per l’attenzione, la sensibilità e il contributo costruttivo dimostrato nel sostenere questa battaglia vitale per la nostra comunità. Sulla difesa della salute e delle tasche dei sancataldesi facciamo fronte comune. Il Comune c’è, controlla e colpisce. Pretendiamo acqua pulita e rimborsi per la nostra città”.