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Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato

AdnKronos

Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato

Gio, 05/11/2026 - 16:40

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(Adnkronos) –
Due auto, una Fiat Panda e una Citroen C3, sono state trovate con la carrozzeria e i vetri danneggiati da colpi d'arma da fuoco in via di Casal Bruciato, a Roma. L'allarme è giunto nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, intorno alle 10 al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Prenestina e i carabinieri della settima sezione del Nucleo investigativo di Roma, per i rilievi. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma i colpi sarebbero stati esplosi nella serata di ieri, intorno alle 22. Le vetture erano parcheggiate vicino a una tabaccheria e a una fermata Atac, nei pressi del luogo dove, pochi giorni fa, era esploso un ordigno collocato nell'atrio di un palazzo. Sul caso sono in corso indagini. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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