Ritardo nel cambio gomme finisce a coltellate: morto un 48enne

Sarebbe stato un cambio di gomme all’auto il motivo all’origine dell’omicidio avvenuto ieri a Castro dei Volsci, nel Frusinate, dove un uomo di 48 anni è stato accoltellato a morte. Per il delitto è stato arrestato nella serata di ieri un 38enne del posto. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di FROSINONE , alcuni giorni fa la vittima si sarebbe recata nell’officina del 38enne per concordare la sostituzione degli pneumatici.

Per causa in corso di accertamento sarebbe nata una discussione. Ieri sera i due si sarebbero poi rincontrati nello spazio antistante la stazione ferroviaria di Castro dei Volsci, dove sarebbe scoppiata una nuova lite. Al culmine del confronto, il 38enne avrebbe colpito il 48enne con quattro o cinque fendenti, uccidendolo. L’uomo si trova ora nel carcere di FROSINONE con l’accusa di omicidio volontario aggravato