(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato la delega al governo per la revisione del Testo unico sugli enti locali che, tra le altre cose, prevede anche il ritorno dell'elezione diretta dei presidenti delle province. "C’è il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Tuel che prevede la riforma delle province, confermando così l’impegno del governo a ripristinare un ente fondamentale per garantire al meglio i servizi pubblici ai cittadini e riportando il potere decisionale ai cittadini attraverso l’elezione diretta del presidente e del Consiglio". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, commentando con soddisfazione l’approvazione. "Ridare dignità a questa istituzione, anche attraverso l’attribuzione di funzioni adeguate e relative risorse – aggiunge -, è una risposta alle esigenze dei cittadini che chiedono ad esempio strade senza buche e scuole con adeguata manutenzione, insieme a tutti quei servizi pubblici essenziali che accomunano i Comuni di un intero territorio. Lo conferma anche il sondaggio svolto dall’istituto Piepoli, che vede favorevoli all’elezione diretta ben 3 italiani su 4, con un risultato netto e inequivocabile di 74% tra i cittadini e il 91% dei Sindaci". "E’ una battaglia storica della Lega, oltre che mia personale, per un’amministrazione pubblica efficiente ed efficace, nel segno dell’autonomia e della responsabilità. Sono orgoglioso di averci lavorato e auspico che il provvedimento possa ricevere lo stesso apprezzamento trasversale che ho visto quest’anno all’Assemblea di Upi, favorendo così un’intesa bipartisan per lavorare insieme al ripristino delle province il prima possibile", conclude Calderoli. "Reintrodurre l’elezione diretta di presidenti delle province e consigli provinciali da parte dei cittadini è un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all’efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell’autonomia. Una vittoria della Lega, che da anni, anche in solitudine, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio voluta da Renzi. Avanti tutta". Così una nota della Lega. "Il disegno di legge delega approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che ripristina l’elezione diretta delle province, è una buona notizia per i cittadini e un risultato che Forza Italia rivendica con orgoglio. Da anni chiediamo di rivedere la riforma Delrio che ha svuotato le province, senza abolirle, sull’onda di una campagna demagogica che non ha portato nulla al buon governo dei territori. Dopo il referendum del 2016 le province non sono state cancellate, sono rimaste in Costituzione, ma senza voce democratica, con poche risorse e responsabilità poco chiare. Su scuole, strade e territorio i cittadini devono poter scegliere chi governa e chiedergliene conto. Ora serve una riforma seria, con funzioni chiare, risorse certe e nessuna sovrapposizione con regioni e Comuni. Nessuno dica che vogliamo nuove poltrone. Vogliamo istituzioni democratiche che funzionino e diano risposte ai territori. In Parlamento faremo la nostra parte perché la delega diventi rapidamente una riforma compiuta". Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)