In sei finiscono in manette per il furto di un pick-up, culminato in un inseguimento finito con il mezzo sul fondo di una scarpata: due ladri sono rimasti feriti e gli altri in stato di fermo. La scena, che riporta alla mente la sfortuna dei ladruncoli del film “I soliti ignoti” di Mario Monicelli, e’ avvenuta nelle campagne di Assoro, nell’Ennese, dove si e’ registrata un’impennata dei furti ai danni delle aziende agricole della zona. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari di un razzo. Secondo una prima ricostruzione il titolare dell’azienda si trovava con un operaio nella tenuta, quando ha notato il pick-up transitare su una delle strade del podere. L’uomo ha subito chiamato i carabinieri che sono intervenuti e sono riusciti a intercettare il mezzo.

Il conducente ha tentato la fuga seguito da un secondo veicolo, anche questo risultato rubato, che sarebbe quello con il quale i malviventi era giunti sul posto. A un certo punto i ladri hanno abbandonato quest’auto per salire sul pick-up e proseguire la fuga, ma la corsa e’ finita con il grosso mezzo che dopo essere uscito fuori strada e’ precipitato in una scarpata. I sei occupanti sono stati raggiunti e arrestati dai militari dell’arma: per due di loro e’ stato necessario il trasporto in ospedale. Nelle ultime settimane la stessa azienda agricola ha subito numerosi furti di gasolio agricolo.