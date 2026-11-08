Promozione. Pari Sommatinese 1-1 con la Pro Ragusa, non basta il gol di Vullo; Real Gela rimontato in trasferta 2-1 dal Qal’At dopo il vantaggio di Caci

Un pari e una sconfitta. E’ questo il bilancio delle altre due nissene impegnate nel girone D del campionato di Promozione nei rispettivi impegni domenicali. Dunque, dopo la vittoria del Serradifalco Calcio nell’anticipo del sabato sul campo del Sant’Anna (gol di Vaccaro e Giuliano), la Sommatinese ha pareggiato in casa, mentre il Real Gela ha perso 2-1 fuori casa.

Nel dettaglio, la Sommatinese ha pareggiato con la Pro Ragusa 1-1. Al Peppe Tricoli c’era attesa per l’esordio sulla panchina della Sommatinese di Giovanni Falsone. La squadra di casa ha disputato un buon match nel quale, ad un certo punto, è anche passato in vantaggio con la rete di Vullo. Tuttavia, la Pro Ragusa l’ha pareggiata con Agodirin rendendo vano il vantaggio dei sommatinesi. Un pari che sta stretto alla Sommatinese che ha disputato un buon match, ma anche stavolta, purtroppo, i granata hanno dovuto accontentarsi di un solo punto che li relega ultimi in classifica con 4 punti. La Sommatinese ha schierato: Lipani, Giuseppe Tavella, Miraglia, Mutolo, Gabriele Tavella, Napoli, La Monica, Terrana, Di Prima, Vella, Gancitano. A disposizione: Oglialoro, Abbate, Sanago, Cigna. All.: Giovanni Falzone.

Nell’altra sfida, il Real Gela di Angelo Gaccione ha perso 2-1 in rimonta contro il Qal’At: a Caltagirone gelesi in vantaggio con Caci, ma i padroni di casa sono stati in grado di rimontare con la doppietta di Elio Nigido che ha permesso alla squadra calatina di conquistare una vittoria preziosa in chiave classifica, considerato che il Qal’At era ultimo con 3 punti e, con la vittoria sul Real Gela s’è portato a quota 6. Per il Real Gela una prestazione deludente e da dimenticare quanto prima. Il Real Gela aveva schierato E. Pizzardi, D. Alabiso, F. Ferrigno, A. Giammusso, P. Di Pasquale, L. Saccomando, G. Battaglia, N. Di Bartolo, P. Caci, R. Riggio, O. Tomasi. A disposizione: S. Smecca, L. Alabiso, A. Minardi, G. Rechichi, S. Spadaro, M. Ferrigno, C. Sammartino. all.: Angelo Gaccione.

Nel prossimo turno, il 9°, ancora un impegno casalingo per la Sommatinese al Peppe Tricoli contro il Sant’Anna di Enna; il Serradifalco Calcio di Gianfilippo Di Matteo sarà impegnato fuori casa contro la Frigintini, infine il Real Gela di Angelo Gaccione sarà di scena al Vincenzo Presti contro l’Atletico Megara 1908.

Questa infine la classifica del girone D: Santa Croce 22, Serradifalco e Noto 19, Atletico Megara 16, Città di Canicattini 13, Sant’Anna Enna e Barrese 12, Ragusa Boys 11, Cassibile 9, Casmenarum e Megarese 8, Real Gela e Pro Ragusa 7, Qal’At 6, Figintini 5, Sommatinese 4.