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Pallavolo femminile serie C. Impresa Sicurtransport Sommatino: espugna 1-3 il campo dell’Aura Volley Terrasini e conquista la testa della classifica

Redazione 1

Pallavolo femminile serie C. Impresa Sicurtransport Sommatino: espugna 1-3 il campo dell’Aura Volley Terrasini e conquista la testa della classifica

Dom, 01/11/2026 - 23:18

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Impresa della Sicurtransport Sommatino che, nel campionato di pallavolo femminile di serie C, girone A, ha battuto 1-3 fuori casa l’Aura Volley Terrasini. Un successo fortemente voluto dalle ragazze di coach Fonte che, fuori le mura amiche, hanno messo in mostra personalità, carattere, spirito di gruppo e anche tanta qualità pallavolistica. Nel primo set le sommatinesi si sono imposte 22-25 facendo da subito capire alle padrone di casa che non erano certo venute a Terrasini in gita di piacere.

Le palermitane, tuttavia, in questa fase hanno saputo reagire pareggiando il conto dei set vinti e imponendosi 25-20. La chiave del match nel terzo set: è lì che il confronto è girato e che le Sommatinesi, con Gervasi, Hendricks, Fonte, e Zaffuto hanno impresso un cambio di ritmo importante alla gara. Le ragazze di coach Fonte si sono imposte 25-22. Nel quarto e decisivo set la Sicurtransport ha ancora una volta imposto la sua legge aggiudicandosi set e incontro sull’1-3 finale. Per la cronaca Gervasi e compagne si sono imposte 20-25. Grande l’entusiasmo per una vittoria che ha permesso alla compagine sommatinese di fregiarsi del titolo di capolista in campionato: la squadra c’è, ha reattività e qualità, ma soprattutto sa ben gestire anche i momenti più critici del match; è un mix di esperienza e gioventù, ma soprattutto è un gruppo coeso, il che fa ben sperare per i prosieguo del campionato.

Con la vittoria di Terrasini, la Sicurtransport di Sommatino guida la classifica del girone A del campionato femminile di serie C con 6 punti a pari merito con la Polisportiva Lanza Trabia e con la Capacense. Questo il roster della Sicurtrasport Sommatino vittorioso a Terrasini: Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro, Lara Hendricks, Sara Gervasi. Coach: Antonio Fonte. E domenica prossima terza giornata di campionato con le nissene che affronteranno in casa il Volley Marsala (ore 18,30).

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