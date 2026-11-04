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Nuovo ospedale di Padova, Rizzuto (Fondazione Cariparo): “Sosteniamo la ricerca”

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Nuovo ospedale di Padova, Rizzuto (Fondazione Cariparo): “Sosteniamo la ricerca”

Mer, 04/11/2026 - 15:56

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(Adnkronos) – "Noi siamo sempre intervenuti, negli anni passati, a sostegno di iniziative strategiche che esulano dalla programmazione ordinaria. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con la risonanza magnetica a 7 Tesla e, oggi, con un possibile impegno per la torre della ricerca, nel nuovo ospedale di Padova". Così Rosario Rizzuto, presidente Fondazione Cariparo, oggi a Venezia, alla presentazione del piano finanziario per la nuova struttura ospedaliera di Padova dal parte del governatore Alberto Stefani, illustra all’Adnkronos Salute le motivazioni del sostegno alla nuova struttura, da parte della Fondazione. "All’interno di questo progetto ci sono innovazione e tecnologia – continua Rizzuto – Su questi aspetti ci sembra giusto ragionare, e lo faremo insieme all’Università, che condivide la stessa prospettiva. Naturalmente anche la Regione sarà coinvolta nella realizzazione della torre della ricerca. Su questo avvieremo una riflessione congiunta e ne parlerò, ovviamente, con i nostri organi. Non voglio anticipare cifre, anche perché è ancora prematuro, ma per noi si tratta di un’opera strategica e intervenire soprattutto sugli aspetti innovativi, legati alla tecnologia e alla ricerca, rientra pienamente nella missione della Fondazione". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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