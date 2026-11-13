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Nations League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

AdnKronos

Nations League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

Ven, 13/11/2026 - 07:40

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(Adnkronos) – Torna in campo la Nations League. Oggi, venerdì 13 novembre, il torneo dedicato alle nazionali è di nuovo protagonista con la quinta giornata. Occhi puntati sulla Germania impegnata in trasferta in Serbia e sull'Olanda che ospita la Grecia nei due match del gruppo B della Lega A. Per la Lega B in campo Slovenia-Svizzera e Scozia-Macedonia del Nord. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming. Ecco tutte le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 13 novembre:  ore 18.00  Moldavia-Kazakistan (Lega C) ore 20.45:  Serbia-Germania (Lega A)  Olanda-Grecia (Lega A)  Scozia-Macedonia del Nord (Lega B)  Slovenia-Svizzera (Lega B)  Slovacchia-Isole Faroe (Lega C) Bulgaria-Islanda (Lega C) Lussemburgo-Estonia (Lega C) Andorra-Gibilterra (Lega D) Liechtenstein-Azerbaigian (Lega D).  Le partite di oggi di Nations League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su Now.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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