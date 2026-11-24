PUTIGNANO (ITALPRESS) – Presentato ufficialmente questa mattina nella Biblioteca comunale “Filippo De Miccolis Angelini” di Putignano, “Barsento Trails. Radici antiche, esperienze immersive”: un innovativo ecosistema narrativo e tecnologico in grado di accompagnare il visitatore prima, durante e dopo l’esperienza del patrimonio diffuso tra gli otto comuni della provincia di Bari: Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi.

Al centro dell’iniziativa, promossa dal Gruppo di Azione Locale “Terre dei Trulli e di Barsento” come parte del Progetto PERCorsi 2.0, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2022 e del PSR Puglia 2014-2022, Misura 19 – Sottomisura 19.2, ci sono luoghi, paesaggi, beni culturali, produzioni enogastronomiche, testimonianze e punti di interesse finalmente messi in relazione attraverso itinerari tematici e percorsi di mobilità lenta.

Come suggerisce il claim del progetto elaborato da ARtGlass e Capitale Cultura Group – Imprese Culturali e Creative, il modello riparte dalle radici antiche del territorio e arriva a configurarsi come un’inedita esperienza phygital in cui WebApp, chatbot e totem dialogano tra loro per costruire un percorso di visita integrato.

La WebApp, fruibile sulla piattaforma direttamente da smartphone, accompagna il visitatore alla scoperta dei gioielli architettonici e paesaggistici degli otto Comuni del GAL Terra dei Trulli e di Barsento, con oltre 80 punti di interesse sviluppati attraverso schede di approfondimento e contenuti multimediali in realtà aumentata – disponibili in 4 lingue e LIS – ad arricchire la scoperta fisica del luogo. A supporto del percorso virtuale l’utente può attivare un chatbot, un agente conversazionale A.I. in grado di rendere più immediata la ricerca delle informazioni d’interesse.

A completamento dell’ecosistema digitale di Barsento Trails, è prevista l’installazione di totem interattivi in ciascuno degli otto Comuni, concepiti come punti di accesso al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Attraverso queste postazioni, cittadini e visitatori potranno esplorare i punti d’interesse, consultare contenuti di approfondimento in 4 lingue e LIS – inquadrando i QR Code collegati al sito ufficiale del GAL, alla WebApp e al podcast – e scoprire i luoghi direttamente sul posto.

In questo modo, i totem contribuiranno ad ampliare le modalità di fruizione dell’offerta turistica, promuovendo un’esperienza integrata, facilmente accessibile e inclusiva.

La sfida progettuale consisteva, infatti, nel rendere il patrimonio del GAL facilmente individuabile, comprensibile e accessibile. In questa prospettiva, il lavoro è stato impostato su due direttrici principali: ARtGlass ha sviluppato la progettazione dell’esperienza digitale; complementariamente, Capitale Cultura Group si è occupata della strategia di comunicazione integrata, della costruzione della brand identity di “Barsento Trails” e del coinvolgimento delle comunità locali.

Tra gli elementi previsti vi sono anche due ulteriori livelli narrativi, che contribuiscono ad ampliare la lettura del territorio: una mappa delle eccellenze enogastronomiche, pensata per collegare gli itinerari alle produzioni autoctone; e il podcast, con nove episodi – generati con il supporto dell’A.I. – che narrano di storie, leggende e tipicità, disponibili sulle principali piattaforme in italiano e inglese.

E ancora, la costruzione di un vero e proprio archivio multimediale del territorio: un patrimonio di fotografie, video e panorami a 360 gradi destinato ad alimentare nel tempo sito web, social media, newsletter e gli altri touchpoint digitali del progetto.

La peculiarità di “Barsento Trails” sta nell’approccio complessivo: un intervento pensato per creare un modello volto a supportare la nascita di forme di turismo sostenibile nel territorio dei Trulli e di Barsento, rafforzando la relazione tra il patrimonio fisico e la sua valorizzazione attraverso il digitale, grazie anche alla collaborazione diretta con le comunità.

“Barsento Trails nasce dalla convinzione che la ricchezza del nostro territorio risieda nella sua capacità di essere raccontato e valorizzato come un insieme – afferma Stefano Genco, Presidente del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” -. Gli otto Comuni della Terra dei Trulli e di Barsento custodiscono un patrimonio diffuso di architetture, paesaggi, produzioni, storie e tradizioni che, grazie a questo progetto, viene finalmente messo in relazione attraverso un unico percorso di scoperta. La tecnologia diventa uno strumento al servizio dei luoghi, capace di arricchire l’esperienza di visita e renderla più accessibile e inclusiva, anche grazie ai contenuti multilingue e alla LIS. Al tempo stesso, Barsento Trails rappresenta un investimento sul futuro: promuove un modello di turismo sostenibile, valorizza la mobilità lenta e le produzioni locali e coinvolge direttamente le comunità. Ora la sfida è far crescere questo patrimonio di opportunità, affidandolo agli operatori e ai cittadini affinchè possa generare nuovo valore per il territorio e offrire soprattutto alle giovani generazioni concrete prospettive di investimento e di futuro nella propria terra”.

– foto ufficio stampa GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” –

(ITALPRESS).