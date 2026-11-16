Muay Thai, brilla la Singto Gym Caltanissetta al Campionato Regionale di Vittoria

CALTANISSETTA – Bilancio ampiamente positivo e prestazioni di alto profilo per la Singto Gym Caltanissetta del maestro Leonardo Grillo, protagonista assoluta ieri, domenica 15 novembre, al Campionato Regionale organizzato dalla Muay Thai Mania di Vittoria. La compagine nissena si è presentata sul ring con una delegazione di sei atleti, raccogliendo podi prestigiosi e confermando l’ottimo stato di forma della scuola.

A inaugurare la giornata di gare sono stati Andrea Manguirei e Gabriel Falzone, impegnati in un impegnativo torneo a otto partecipanti caratterizzato da un livello tecnico molto elevato. Al termine di match intensi e combattuti, i due portacolori della Singto Gym hanno centrato entrambi l’accesso alle fasi finali, classificandosi rispettivamente al terzo e al quarto posto.

Prova di grande carattere per la giovanissima Mia Biasco: a soli 13 anni, l’atleta nissena ha accettato la sfida di gareggiare in una categoria di peso superiore alla propria. Nonostante il divario fisico, la Biasco ha tenuto testa alle avversarie con determinazione e tecnica, conquistando una splendida medaglia d’argento.

Sul gradino più alto del podio è invece salito Leandro Grillo, dominatore della categoria -60 kg. Grazie a una prestazione impeccabile sotto il profilo tattico e atletico, Grillo ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi un meritatissimo primo posto.

Spettacolo ed emozioni forti anche nel contatto pieno con Gaetano Fiore, impegnato nella categoria 78 kg. Fiore ha disputato un incontro al cardiopalma, imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo e portando a segno colpi pesanti che hanno costretto l’arbitro a contare l’avversario già nel corso della prima ripresa, spianando così la strada verso una netta e meritata vittoria.

Archiviata con soddisfazione la trasferta ragusana, in casa Singto Gym lo sguardo è già rivolto ai prossimi, prestigiosi appuntamenti agonistici di dicembre. Il 12 dicembre i riflettori saranno puntati sul gala Evolution Fight – evento che sarà trasmesso anche in streaming su Prime Video – dove salirà sul ring la punta di diamante della palestra nissena, il professionista Andrea Grillo. Il giorno successivo, 13 dicembre, la squadra tornerà nuovamente in azione per affrontare la seconda tappa del campionato regionale Fight1