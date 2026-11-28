(Adnkronos) – La MotoGp fa tappa a Valencia per l'ultima gara della carriera di Marc Marquez e del Motomondiale 2026. Oggi, sabato 28 novembre, tocca alle qualifiche e alla gara sprint sul circuito 'Ricardo Tormo' della città spagnola. Tutte le attenzioni saranno ovviamente su Marquez che, dopo il decimo titolo Mondiale vinto a Portimao, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro nella giornata di ieri. Diversi gli spunti: il Gran Premio di Valencia deciderà il Mondiale costruttori (Aprilia in vantaggio di 9 punti su Ducati), ma anche il secondo posto nel Mondiale piloti, con la lotta serrata tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orario degli appuntamenti di oggi e dove vederli in tv e streaming. Ecco tutti gli orari degli appuntamenti del Gp di Valencia oggi, sabato 28 novembre: Ore 10.05 MotoGp – Prove Libere 2 Ore 10.45 MotoGp – Qualifiche Ore 14.55 MotoGp – Sprint Gara sprint e qualifiche del Gp di Valencia saranno trasmesse oggi, sabato 28 novembre, in diretta sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su TV8. Appuntamenti visibili in streaming su Sky Go, NOW e su Tv8.it.

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