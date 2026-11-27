«La partecipazione di tanti giovani questa mattina a Eco Sicily ci impone una riflessione sulla responsabilità che abbiamo come rappresentanti delle istituzioni. Non possiamo limitarci a chiedere alle nuove generazioni di credere nelle potenzialità della Sicilia, se poi non siamo in grado di offrire loro strumenti adeguati per entrare nel mondo del lavoro, avviare un’attività imprenditoriale o sviluppare un progetto di ricerca». Parole dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che questa mattina, alle Officine Sandron di Palermo, ha partecipato a Eco Sicily 2026, manifestazione dedicata alla sostenibilità, all’innovazione e allo sviluppo economico, che ha registrato una significativa partecipazione di giovani.

«Ai ragazzi presenti oggi – prosegue – voglio rivolgere un appello: approfondite la conoscenza del tessuto produttivo siciliano, informatevi sulle opportunità di finanziamento, confrontatevi con gli imprenditori e con il mondo della ricerca. Ma soprattutto segnalateci gli ostacoli che incontrate, dalla difficoltà di accesso al credito alla complessità delle procedure amministrative. Abbiamo bisogno di conoscere direttamente le vostre esigenze per costruire misure che rispondano a necessità reali e non soltanto a valutazioni fatte all’interno degli uffici regionali».

«La transizione ecologica – sottolinea Tamajo – sta modificando profondamente il sistema industriale. L’efficientamento energetico, il recupero delle materie prime, la gestione degli scarti di produzione e l’innovazione tecnologica richiedono competenze specialistiche e nuove figure professionali. È necessario rafforzare il rapporto tra scuole, università, centri di ricerca e imprese, affinché i percorsi formativi siano sempre più coerenti con le effettive esigenze del mercato del lavoro. Parallelamente dobbiamo sostenere le aziende siciliane che intendono investire nella riconversione dei propri processi produttivi, migliorandone la competitività e riducendone l’impatto ambientale».

«Vorrei che il confronto avviato oggi proseguisse anche dopo questa manifestazione. Sono disponibile a incontrare, negli uffici dell’assessorato, studenti e giovani aspiranti imprenditori che abbiano proposte da sottoporci, per valutare la fattibilità dei loro progetti e individuare gli strumenti regionali più appropriati. Non possiamo garantire che ogni idea diventi un’impresa, ma possiamo lavorare affinché nessuna buona idea venga abbandonata per mancanza di informazioni o per difficoltà burocratiche. Non ritengo sia giusto – conclude l’assessore – chiedere ai giovani di rimanere in Sicilia soltanto per senso di appartenenza. È nostro dovere creare condizioni economiche e professionali che rendano questa scelta conveniente, sostenibile e competitiva rispetto alle opportunità offerte da altri territori. La capacità di trattenere le competenze e attrarre nuovi talenti deve diventare uno dei principali parametri attraverso cui valutare l’efficacia delle nostre politiche di sviluppo».