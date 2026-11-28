Nell’ambito della campagna “Orange the World” continuano le iniziative del Club Inner Wheel di Caltanissetta. Dopo aver illuminato di arancio la facciata del municipio di Caltanissetta, presso l’istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, gli studenti hanno partecipato a un incontro sul tema “Orange Light: accendiamo il rispetto”. Il dirigente della polizia di Stato Patrizia Pagano, la vicepresidente del centro anti violenza Galatea Simona Giannetto e l’avv. Renata Accardi, si sono confrontate sull’argomento commentando alcuni video messi a disposizione dalla polizia di Stato. Un modo, come ha sottolineato la Presidente del club, Silvia Palmeri, per tenere alta l’attenzione e stimolare il dibattito sulla violenza di genere, volto alla sensibilizzazione e informazione dei giovani, nella convinzione che il sistema più efficace per debellarlo sia alimentare la cultura del rispetto.