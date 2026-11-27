Ancora un intervento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta per recuperare libri, documenti, manoscritti, volumi e mappe, dalla biblioteca “Angelo Marsiano” di Niscemi, la cui struttura si trova in bilico sul costone franato lo scorso 25 gennaio. Con questo secondo intervento, il primo dei quali era stato effettuato a febbraio, e’ stato recuperato e messo in salvo tutto il patrimonio librario e archivistico legato allo storico e saggista niscemese Angelo Marsiano. In tutto circa 4 mila volumi. Nella casa della famiglia Alberghina sono stati recuperati libri antichi e rari, situati nel seminterrato della parte piu’ esposta.

Un altro intervento e’ stato eseguito in via Garibaldi, in un’abitazione appartenente alla famiglia Cirrone. Recuperati beni di pregio e una cassaforte. I dettagli degli interventi effettuati, nel cuore della zona nera, sul ciglio della frana, sono stati illustrati dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Salvatore Cantale, nel corso di una conferenza stampa svoltasi in prefettura a Caltanissetta, alla presenza del prefetto Licia Donatella Messina.

I due interventi sono stati effettuati dopo un lungo monitoraggio delle strutture, inclusi i dati prodotti dai sensori di rilevazione installati dall’Ingv, allestendo la safety aggiuntiva, messa a punto appositamente per lo scenario di Niscemi che vede un peculiare utilizzo di attrezzature progettate per l’impiego in ambito terremoto unitamente al monitoraggio visivo in tempo reale del fronte frana di interesse mediante droni.

In questo caso e’ stata utilizzata anche strumentazione telescopica realizzata proprio per questo intervento. Per effettuare i recuperi e’ nata una collaborazione tra il comando dei vigili del fuoco di Caltanissetta ed Artes 4.0, Centro nazionale di competenza su Robotica e Industria, mirata ad effettuarli con “rischio umano zero”, mediante l’esclusivo impiego di robot, aprendo all’ipotesi di realizzare un primo laboratorio permanente che potra’ fornire ai Comandi dei vigili del fuoco della Sicilia, nelle future emergenze, delle soluzioni robotiche.