Accelerare il percorso di transizione energetica dell’Isola e garantire copertura ai progetti che hanno già superato le selezioni: è l’obiettivo della rimodulazione finanziaria dei fondi del Programma regionale Fesr 2021/2027, approvata oggi dalla giunta regionale. L’intervento riguarda la Priorità 2, “Una Sicilia più verde”, di competenza del Dipartimento regionale dell’Energia. Le risorse vengono spostate dalle azioni con minore fabbisogno a quelle in cui le domande ammissibili superano i fondi disponibili. In questo modo le graduatorie potranno scorrere e i progetti ammissibili, rimasti finora senza finanziamento, potranno essere coperti.

Complessivamente si liberano 67,3 milioni di euro. Di questi, 47,5 milioni provengono dall’Azione 2.2.2, dedicata alle Comunità energetiche rinnovabili, dove le operazioni ammesse a finanziamento assorbono solo una parte della dotazione iniziale. Gli altri 19,75 milioni arrivano dall’Azione 2.2.5, relativa agli impianti fotovoltaici per alimentare i dissalatori e altre utenze regionali: la spesa prevista era di 80 milioni, ma la relazione preliminare di fattibilità ha rideterminato il fabbisogno in 60,25 milioni.



«Spostiamo le risorse – dice l’assessore regionale dell’Energia, Francesco Colianni – dove ci sono progetti pronti a partire, dando risposte immediate ai territori. Finanziare l’efficientamento energetico di grandi ospedali, IPAB e case di riposo significa tagliare i costi delle bollette a chi assiste i cittadini, liberando risorse preziose per i servizi essenziali. Dalla sanità al sociale, fino alle isole minori e all’idrogeno, acceleriamo una transizione energetica concreta».



Nel dettaglio, le risorse recuperate saranno così distribuite:



all’Azione 2.1.1 (Efficientamento energetico degli enti diversi dai Comuni) andranno 23,06 milioni, che portano la dotazione complessiva a 37,9 milioni. Tra i progetti ammessi e in attesa di finanziamento ci sono molte strutture sanitarie e socio-assistenziali: dal Policlinico di Catania al presidio di Villa Sofia-Cervello a Palermo, dall’ex padiglione di Medicina ospedaliera dell’ex ONP di Siracusa al Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Figurano poi gli interventi sulle IPAB, come l’Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni di Catania, la casa di riposo Vagliasindi di Randazzo, la Casa Famiglia Regina Elena e la Casa di Ospitalità Collereale di Messina. Nell’elenco ci sono anche l’Università di Catania, lo IACP di Enna e la Camera di Commercio di Palermo ed Enna.



All’Azione 2.1.3 (Illuminazione pubblica) andranno 5,46 milioni, per una dotazione di 35,2 milioni. Tra i progetti ammessi e in attesa di finanziamento figurano quelli dei Comuni di Ravanusa, Catenanuova, Capo d’Orlando e Palma di Montechiaro, che potranno beneficiare dello scorrimento in tutto o in parte.



All’Azione 2.3.1 (Smart grids) andranno 28,22 milioni, che portano la dotazione complessiva a 108,4 milioni. Tra le iniziative ammesse e in attesa di copertura ci sono gli interventi sulle reti elettriche intelligenti delle isole di Pantelleria e Lampedusa e il potenziamento della direttrice Fulgatore-Partanna.

Altri 10,56 milioni andranno all’Azione 2.2.4 (Idrogeno, avviso «H2 Sicilia»), come prima copertura delle 12 richieste pervenute.



a questo link la graduatoria dell’azione 2.13