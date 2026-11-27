GELA – Si conclude con un risultato positivo la vertenza relativa al cambio di appalto del servizio di vigilanza privata presso il Tribunale di Gela. Grazie all’intervento e all’attività sindacale della FILCAMS CGIL di Caltanissetta, tutti e 16 i lavoratori attualmente impiegati con la società Europolice passeranno alla nuova società subentrante, Siciliapolice.

Un risultato importante che garantisce la continuità occupazionale dell’intero gruppo di lavoratori, scongiurando il rischio di perdita dei posti di lavoro in una fase delicata come quella del cambio di gestione dell’appalto.

Determinante il lavoro portato avanti dalla FILCAMS CGIL di Caltanissetta, con il segretario generale Luca Pulici, insieme all’ufficio UVL della CGIL, rappresentato da Nuccio Corallo, che hanno seguito la vicenda con attenzione, ponendo al centro del confronto la salvaguardia occupazionale e la tutela dei diritti dei dipendenti.

Il passaggio da Europolice a Siciliapolice rappresenta un momento significativo per i 16 lavoratori e le loro famiglie, che potranno proseguire la propria attività lavorativa senza perdere il posto di lavoro.

La FILCAMS CGIL ribadisce l’importanza della contrattazione e della presenza sindacale nei cambi di appalto, affinché le trasformazioni nella gestione dei servizi non si traducano in penalizzazioni per chi quotidianamente garantisce professionalità, impegno e sicurezza.

«La tutela dell’occupazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori deve rimanere sempre la priorità. Il risultato raggiunto al Tribunale di Gela dimostra quanto sia fondamentale il ruolo del sindacato nel seguire le vertenze e garantire continuità lavorativa», è il messaggio che accompagna questo risultato.

Un risultato concreto: 16 lavoratori, 16 posti di lavoro salvaguardati. La tutela del lavoro resta una priorità.