Il Comune di Agrigento prova a sbloccare alcune questioni ancora aperte che riguardano il personale dell’amministrazione. Al centro del confronto ci sono i premi di produttività relativi a tre annualità, gli aumenti economici e i passaggi di categoria, temi oggetto della vertenza avviata dalla Funzione pubblica Cgil.

A intervenire è stato l’assessore al Bilancio, al Personale e al Patrimonio Raffaele Trano, attraverso un atto di indirizzo. Il documento recepisce gli impegni assunti dall’amministrazione comunale durante il confronto svolto in prefettura lo scorso 31 luglio, nell’ambito della vertenza promossa dal sindacato.

Le richieste sul personale

Tra le rivendicazioni della Fp Cgil rientra il riconoscimento dei compensi legati alla performance per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il confronto riguarda inoltre le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, vale a dire gli avanzamenti previsti per il personale comunale sulla base degli strumenti indicati nella vertenza.

L’assessore Trano ha predisposto un calendario degli adempimenti e ha disposto la convocazione delle organizzazioni sindacali entro i primi giorni di dicembre. L’obiettivo indicato dall’atto di indirizzo è dare seguito agli impegni formalizzati e affrontare le questioni rimaste in sospeso attraverso un nuovo confronto tra amministrazione e rappresentanze dei lavoratori.

Il giudizio della Cgil

La Cgil ha espresso apprezzamento per l’iniziativa dell’assessore, considerandola un primo risultato dell’azione sindacale portata avanti negli ultimi mesi. La valutazione del sindacato, però, resta legata agli sviluppi concreti e all’effettiva adozione dei provvedimenti attesi.

La segretaria generale Caterina Tusa, il segretario territoriale Matteo Lo Raso e la dirigente sindacale Lorella Capellupo hanno sottolineato che il giudizio definitivo arriverà sulla base dei risultati. Per la rappresentanza sindacale, i lavoratori meritano rispetto, attenzione e risposte concrete, senza ulteriori rinvii sulle somme spettanti e sugli avanzamenti di carriera.