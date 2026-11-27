Anticipare le risorse necessarie ai Comuni per progettare opere pubbliche e mettere in sicurezza gli edifici scolastici, premiare fiscalmente le imprese che investono nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, accelerare la pianificazione urbanistica, digitalizzare gli archivi della PA e sostenere gli investimenti tecnologici dei professionisti. Sono alcune delle nove proposte normative, finanziarie e amministrative elaborate dalla Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, contenute nel documento consegnato oggi (27 novembre) dal presidente Fabio Corvo al presidente ARS Gaetano Galvagno, in occasione dell’apertura dell’Assise regionale degli Ingegneri in corso all’Università “Kore”. Un contributo organico al legislatore regionale che nasce dall’esperienza quotidiana dei professionisti e dalla conoscenza delle criticità che rallentano i processi di sviluppo: «Tra le priorità individuate – spiega Corvo – il rafforzamento della capacità progettuale degli enti locali, soprattutto dei Comuni di minori dimensioni, spesso privi di strutture tecniche e risorse adeguate per predisporre progetti candidabili a finanziamento. La proposta prevede il ricorso a un fondo regionale di rotazione per anticipare le somme necessarie a studi di fattibilità, progettazioni, indagini, rilievi e verifiche, con il reintegro delle risorse a seguito del finanziamento delle opere. A questo strumento si affiancherebbero accordi quadro per i servizi di ingegneria e architettura, finalizzati a ridurre i tempi di affidamento. Sul fronte dell’equo compenso , proponiamo l’istituzione di un Osservatorio regionale sui bandi e sugli affidamenti dei servizi tecnici , la valorizzazione del ruolo degli Ordini nella verifica della congruità dei corrispettivi e un meccanismo di reciproca attestazione tra professionista e committente per garantire la certezza dei pagamenti».

«A Palermo – afferma il presidente ARS Gaetano Galvagno – avevamo già convocato una riunione per far sedere allo stesso tavolo geologi, architetti, ingegneri, geometri, tutti i professionisti per definire una proposta normativa condivisa. Sul documento ricevuto oggi dagli ingegneri di Sicilia ci sono diverse proposte. Qualcuna potrà già essere inserita nella prossima Legge di Stabilità, che ci auguriamo di fare non oltre dicembre, mentre quelle di carattere ordinamentale potranno essere discusse successivamente». Nel corso del suo intervento il presidente dell’ARS, raccogliendo l’assist del sindaco Vladimiro Crisafulli, ha sottolineato come «Enna, cuore delle aree interne della nostra Isola, abbia riscontrato con favore il ritorno all’elezione diretta delle Province, fortemente voluta dal governo Meloni, comprendendo l’importanza di una riforma fondamentale per territori come questo che meritano di tornare a scegliere chi li rappresenta».

Rendere più efficace il sistema della pianificazione regionale, sovracomunale e comunale attraverso il rafforzamento dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti; procedure più incisive per l’adozione dei PUG e del Regolamento edilizio tipo; un fondo permanente per la pianificazione e un’anagrafe pubblica regionale che consenta di monitorare lo stato di avanzamento degli strumenti urbanistici. L’obiettivo è dare certezza alle trasformazioni territoriali, coordinando investimenti pubblici e privati.

Affiancare all’attività di vigilanza un sistema strutturato di assistenza tecnica alle imprese , con attenzione alle realtà produttive di minori dimensioni. La Consulta propone un fondo regionale per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attivazione di una task force di tecnici qualificati per audit volontari e verifiche preventive, voucher formativi e campagne permanenti di sensibilizzazione . A queste misure si aggiunge la proposta di valutare agevolazioni IRAP per le imprese che garantiscono elevati standard di sicurezza, attraverso requisiti oggettivi e verificabili, e di istituire un bando regionale “Sicilia Sicura” per contributi a fondo perduto destinati all’acquisto di tecnologie, attrezzature e soluzioni innovative. Una specifica linea di intervento è dedicata alla sicurezza del patrimonio scolastico, attraverso un fondo di rotazione per finanziare le verifiche di vulnerabilità sismica, le indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche e la progettazione degli interventi di adeguamento e miglioramento. Particolare attenzione anche agli elementi non strutturali suscettibili di caduta o ribaltamento. La disponibilità di un quadro conoscitivo aggiornato degli edifici consentirebbe agli Enti di accedere più tempestivamente ai programmi di finanziamento.

Creare una memoria tecnica digitale del territorio siciliano attraverso un programma regionale di scansione, indicizzazione e georeferenziazione degli archivi degli uffici pubblici, facendo confluire la documentazione in un’unica piattaforma interoperabile con le banche dati esistenti. Una misura destinata a ridurre i tempi di accesso agli atti, con ricadute dirette sulle compravendite immobiliari, sulle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia e sulla progettazione delle opere. Il documento propone inoltre di valorizzare l’appartenenza ordinistica dei tecnici dipendenti della PA, quale presidio di formazione continua, responsabilità deontologica e qualità delle prestazioni, prevedendo anche la possibilità di porre a carico dell’amministrazione regionale la quota annuale di iscrizione all’Albo.

Per accompagnare la trasformazione tecnologica del settore, la Consulta propone infine un Fondo regionale per la transizione digitale e l’innovazione delle professioni tecniche, con contributi per software, hardware, strumentazioni, formazione specialistica e certificazione delle competenze nei processi BIM. Una misura rivolta ai giovani e ai piccoli e medi studi tecnici, per evitare nuovi divari competitivi. Le proposte della Consulta si inseriscono in un più ampio percorso di interlocuzione con la Presidenza dell’Ars, che ha coinvolto anche le rappresentanze regionali di Architetti, Geometri, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Un lavoro condiviso da cui emergono molteplici direttrici d’intervento: il potenziamento degli uffici tecnici comunali e regionali, l’istituzione di un Portale unico regionale per l’edilizia, l’uniformità applicativa delle procedure, la formazione congiunta tra professionisti e dipendenti pubblici e la costituzione di un tavolo permanente delle professioni tecniche con le istituzioni regionali. La consegna del documento ha caratterizzato l’apertura dell’Assise 2026, dal titolo “L’AI applicata all’ingegneria”, organizzata dalla Consulta insieme all’Ordine degli Ingegneri di Enna e alla sua Fondazione, con il patrocinio del CNI, dell’Università Kore e del Comune di Enna. Due giornate di confronto tra ricerca scientifica, pratica progettuale e rappresentanza istituzionale, con la partecipazione di tutti gli Ordini territoriali siciliani. Ad aprire i lavori, insieme a Corvo e Galvagno, il presidente UniKore Cataldo Salerno, il sindaco di Enna Vladimiro Crisafulli, il direttore del Dip. di Ingegneria e Architettura UniKore Francesco Castelli, il presidente degli Ingegneri di Enna Marco Perpignano, il presidente e il segretario del CNI Domenico Perrini e Giuseppe Margiotta, il presidente dell’Assemblea dei presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia Mauro Scaccianoce. Il confronto scientifico ha approfondito le applicazioni dell’intelligenza artificiale e le condizioni per un suo utilizzo consapevole, fondato sul rigore metodologico, sulla qualità dei dati e sul giudizio critico del professionista. Ad intervenire Livio Gambacorta, sul rapporto tra progettazione e coscienza artificiale; Giovanni Pau, sui sistemi intelligenti per infrastrutture connesse, affidabili e sicure; Carmelo Scuro, sull’ottimizzazione numerica applicata al patrimonio costruito e alla smart manufacturing; Antonella Versaci, sulla gestione della complessità del patrimonio architettonico; Tiziana Campisi, sulle potenzialità dell’AI per contrastare la povertà dei trasporti in Sicilia. A concludere la prima giornata Alessandro Pagano, del Nucleo di programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A moderare la giornalista Assia La Rosa.

Domani (sabato 28 novembre) i lavori proseguiranno con la partecipazione degli assessori regionali all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità Francesco Colianni e alle Attività produttive Edmondo Tamajo, e del consigliere di amministrazione di Inarcassa Danilo Notarstefano. In programma la lectio magistralis del professore emerito dell’Università Kore Giovanni Tesoriere, dedicata all’intelligenza artificiale nella progettazione delle infrastrutture di trasporto. A seguire l’assemblea della Consulta, con la relazione programmatica del presidente Fabio Corvo, la relazione del tesoriere Rosario Grasso e gli adempimenti di bilancio.