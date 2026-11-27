Anche i consiglieri comunali di San Cataldo, Marco Imera, Mario Lupica e Massimo Emma, chiedono di essere auditi

dalla IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana, affiancandosi all’iniziativa

dei colleghi di Serradifalco, Daniele Territo e Salvatore Pace, in merito al recupero ambientale dell’ex miniera Bosco.

L’interessamento dei tre consiglieri sancataldesi non nasce oggi. Già il 10 settembre 2024, attraverso una richiesta

sottoscritta insieme ad altri consiglieri comunali e protocollata l’11 settembre al n. 26717, era stata sollecitata

un’informativa dell’amministrazione comunale, con un successivo dibattito consiliare aperto alla partecipazione dei

cittadini e delle associazioni.

In quella sede venivano richiesti chiarimenti sulle prospettive di rimozione dell’ammasso salino, sulle ricadute

ambientali, economiche e occupazionali per la città e sulla predisposizione di un preciso cronoprogramma degli

interventi.

Nel frattempo, sono intervenuti ulteriori atti amministrativi:

Il 19 dicembre 2024, l’Assessorato regionale dell’Energia ha chiesto al Comune di San Cataldo di rimuovere gli

elementi ostativi all’accesso nell’area interessata dal progetto.

Il 6 novembre 2025, con determinazione n. 631, il Comune ha affidato una consulenza geologica per un importo

complessivo di 8.881,60 euro.

Il 28 gennaio 2026, con ordinanza sindacale n. 3, sono state parzialmente sospese le ordinanze di interdizione

risalenti al 1986, consentendo l’accesso di uomini e mezzi nell’area dell’ammasso salino per le attività di indagine e

prelievo, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

«A distanza di oltre quattro anni dai primi annunci e di dieci mesi dall’adozione dell’ordinanza sindacale, riteniamo

necessario conoscere lo stato effettivo del procedimento, quali siano gli eventuali ostacoli ancora da superare e

quando si potrà concretamente procedere all’avvio dei lavori. La nostra richiesta di audizione nasce dalla volontà di dare continuità all’attività istituzionale già intrapresa nel 2024 e di fare fronte comune con i colleghi di Serradifalco, nell’interesse delle rispettive comunità, al di là delle appartenenze politiche. È fondamentale, inoltre, che la rimozione dell’ammasso salino rappresenti il primo passo verso un risanamento ambientale complessivo del sito minerario, affrontando anche la problematica dell’amianto».

I consiglieri Marco Imera, Mario Lupica e Massimo Emma auspicano, pertanto, che la Commissione regionale possa

accogliere la richiesta di audizione, garantendo il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali dei territori interessati. Dopo anni di annunci, è arrivato il momento di avere certezze, atti concreti e tempi definiti. La miniera Bosco deve tornare a essere una risorsa per il territorio e non continuare a rappresentare un problema ambientale lasciato in eredità alle future generazioni.