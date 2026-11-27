Un evento musicale di grande prestigio chiuderà i festeggiamenti in onore della Madonna della Medaglia Miracolosa. Sabato 28 novembre, alle ore 18:00, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ospiterà il concerto del Gruppo vocale IncontraPpunto, un appuntamento speciale inserito nelle celebrazioni per il 400° anniversario di fondazione della chiesa stessa.
A guidare l’ensemble vocale sarà il M° Angelo Palermo, con l’accompagnamento all’organo affidato al M° Damiano Lauria.
Il programma della serata offrirà al pubblico un’occasione unica: oltre al repertorio tradizionale, verranno infatti eseguiti per la prima volta assoluta diversi brani corali inediti composti dallo stesso Angelo Palermo appositamente per l’occasione. Un connubio tra storia, spiritualità e nuova creatività musicale per celebrare quattro secoli di fede e cultura nel cuore della città.