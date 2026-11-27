Caltaqua informa che le analisi effettuate dall’ASP sui campioni prelevati nella mattinata di ieri nei Comuni di Campofranco, Milena, Bompensiere e Montedoro hanno evidenziato concentrazioni di manganese conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente, sia in uscita dai serbatoi sia presso i punti di prelievo della rete cittadina.

Alla luce dei risultati analitici, i Sindaci dei suddetti Comuni si apprestano a emanare le ordinanze di revoca dei precedenti provvedimenti di non potabilità dell’acqua distribuita.

Diversa la situazione nel Comune di Sutera, dove le concentrazioni di manganese continuano a registrare valori superiori al limite previsto dalla normativa.

Caltaqua proseguirà le attività di monitoraggio e garantirà tempestivi aggiornamenti sugli ulteriori sviluppi.