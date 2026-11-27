Si è svolta ieri a Caltagirone, presso la Chiesa del SS. Salvatore, la cerimonia promossa dall’UDC della Sicilia per ricordare il 155° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo. La chiesa custodisce il Mausoleo del sacerdote e politico calatino, nato il 26 novembre 1871.

Alla commemorazione hanno preso parte Decio Terrana, Coordinatore regionale UDC; Maurizio Lo Galbo, Responsabile Regionale UDC Enti Locali; Claudio Tasca, segretario cittadino UDC; Massimo Pettinato, vice segretario cittadino UDC; l’avv. Nino Alì, presidente dell’associazione “Caltagirone Libera e Futura”, e l’avv. Salvatore Romeo, segretario della stessa associazione.

Un momento di raccoglimento e di memoria civile, reso possibile nonostante i lavori in corso all’interno della Chiesa. Per questo l’UDC ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al rettore Padre Michelangelo Franchino e al sig. Salvatore Milazzo per la disponibilità dimostrata, che ha consentito di rendere omaggio a Don Sturzo in una cornice così significativa.

“A 155 anni dalla sua nascita – ha dichiarato Decio Terrana – Don Luigi Sturzo non appartiene al passato è una bussola per il presente. Il suo insegnamento ci ricorda che la politica è innanzitutto servizio, il bene comune viene prima degli interessi di parte e che la libertà va difesa insieme alla responsabilità. In un tempo segnato da disaffezione, frammentazione e solitudini crescenti, il suo appello a formare coscienze libere e comunità solidali resta straordinariamente attuale. Come UDC – ha concluso Decio Terrana – sentiamo il dovere di raccogliere questa eredità, stare dalla parte delle persone, delle famiglie e dei territori, con sobrietà, coerenza e spirito di servizio”.

La commemorazione si è chiusa con un omaggio floreale e un momento di preghiera comunitaria al Mausoleo di Don Sturzo, segno di una memoria che l’UDC siciliana intende mantenere viva non solo nel giorno dell’anniversario, ma attraverso un impegno quotidiano ispirato alla lezione sturziana.