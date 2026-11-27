Un’importante opportunità per il comparto cerealicolo siciliano e, in particolare, per le aziende agricole della provincia di Caltanissetta. La Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso destinato a sostenere gli agricoltori che hanno coltivato grano duro o grano tenero nella campagna agricola 2025/2026, mettendo a disposizione 50 milioni di euro complessivi. La misura prevede un contributo forfettario di 331,24 euro per ogni ettaro ammissibile, fino a un massimo di 25.000 euro per azienda. Un intervento significativo che punta a sostenere il reddito delle imprese cerealicole, valorizzare una filiera strategica per il nostro territorio e offrire un aiuto concreto agli agricoltori, chiamati quotidianamente a fare i conti con costi di produzione, incertezza dei mercati e difficoltà strutturali del settore.

Possono presentare domanda gli agricoltori in attività che: abbiano un fascicolo aziendale aggiornato; abbiano coltivato in Sicilia almeno 0,30 ettari di grano duro o tenero; risultino correttamente registrati nel Piano di coltivazione grafico 2026 alla data del 15 maggio 2026.

Le domande saranno precompilate sul portale SIAN e potranno essere trasmesse online, anche attraverso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o un professionista accreditato. Le date di apertura e chiusura della procedura saranno comunicate dalla Regione. Considerato che le risorse dovranno essere impegnate entro il 31 dicembre 2026, è importante che gli interessati si preparino per tempo. Si invitano pertanto tutte le aziende agricole del territorio a verificare sin da subito, attraverso il proprio CAA, la correttezza e l’aggiornamento del fascicolo aziendale e delle superfici dichiarate a cereali, così da non perdere questa importante opportunità. Il sostegno all’agricoltura significa sostenere il lavoro, l’economia locale, la tutela del territorio e una delle vocazioni produttive più importanti della nostra provincia.

Avviso pubblico e dettagli della misura:

https://www.regione.sicilia.it/system/files/2026-11/avviso_comparto_cerealicolo_art._25_l._r._n._33_del_28.10.2026_signed.pdf