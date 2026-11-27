Un operatore ecologico di 58 anni, è morto mentre stava lavorando ad Agrigento. Il netturbino si trovava in servizio insieme a un collega per la raccolta dei rifiuti quando ha accusato un malore improvviso ed è caduto lungo la strada.

La tragedia si è verificata in via Graceffo, nella zona del campo sportivo Esseneto, dove era in corso il mercato di piazzale Ugo La Malfa. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Gli accertamenti sul posto

Per Donisi non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha accertato che il decesso è stato provocato da un infarto fulminante. Nell’area dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri e gli specialisti dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Agrigento.

La presenza dello Spresal è stata disposta perché il decesso è avvenuto mentre il 58enne era impegnato nelle sue mansioni. Gli accertamenti hanno riguardato quindi anche le circostanze della morte durante il turno di lavoro, senza che dal testo emergano ulteriori ipotesi sulle cause dell’accaduto oltre a quella medica già verificata.

Il cordoglio dei colleghi

La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra i colleghi e i dirigenti dell’Iseda, l’azienda per cui lavorava Donisi. L’uomo era conosciuto e stimato in città anche perché, secondo quanto riferito dall’azienda, accettava spesso di sostituire i colleghi e si spostava in diverse zone di Agrigento, anche al di fuori di quelle assegnate abitualmente.

Per gli amici era Fofò. Rimasto vedovo da alcuni anni, si prendeva cura dei figli con grande dedizione. La sua morte improvvisa ha lasciato sotto choc quanti lavoravano con lui e le persone che lo conoscevano nella città