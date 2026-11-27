“Noi dimentichiamo troppo spesso il dettato costituzionale che vuole – fino al giudizio decisivo, quello di terzo grado – sancisce, non vuole, sancisce l’innocenza, l’estraneità a ogni responsabilità di una persona finché non è condannata. Quindi guai oggi a dare giudizi, né verso la Procura di Caltanissetta e tantomeno verso De Gennaro, definitivi. I tifosi tacciano. In questo caso è bene rimanere un passo indietro. Ed è importante questo, perché quello che possiamo dire con assoluta certezza è che le nebbie su tante cose in Italia ci sono sempre state. Si parla, per esempio, di Borsellino ancora. Addirittura c’è una sinistra che vorrebbe politicizzare persino l’uccisione di Borsellino – dovuto sicuramente questo almeno alla mafia, ma anche ad altri motivi. Io su Borsellino dico una cosa precisa: che noi, noi di destra, noi Movimento Sociale Italiano, siamo stati gli unici a votarlo come potenziale presidente della Repubblica, quando era vivo. Gli altri hanno applaudito da morto, noi l’abbiamo applaudito da vivo”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla manifestazione ‘Il caffè in limonaia’, in programma a Marina di Pietrasanta (Lucca). “Per cui nessun giudizio sulla Procura di Caltanissetta, su De Gennaro, però lasciate stare Borsellino lì dov’è: in un’icona, per noi almeno, e spero per tutti”, ha aggiunto.