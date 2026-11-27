Martedì 1 dicembre, alle ore 11.30, negli uffici della Direzione Generale dell’Asp di Caltanissetta, in via Cusmano, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 34° congresso regionale ASOTO (Associazione Siciliana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri), dal titolo “Le fratture complesse degli arti: strategie chirurgiche a confronto”, in programma a Caltanissetta il 4 e 5 dicembre all’Hotel San Michele e curato da Biba Group.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti scientifici dell’evento, che riunirà specialisti ospedalieri e universitari provenienti da tutta la Sicilia per confrontarsi sulle più moderne strategie di trattamento delle fratture complesse degli arti.

Interverranno il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra, il presidente ASOTO Carlo Sugameli, direttore dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, Massimo Siracusa, direttore dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e presidente del 34° congresso regionale ASOTO.