CALTANISSETTA – Esce oggi, sabato 28 novembre 2026, su tutti gli store digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale “Rara come te”, il nuovo singolo del giovane cantautore nisseno Mhadì, all’anagrafe Mattia Di Tullio. A soli 16 anni, l’artista continua a distinguersi nel panorama emergente scegliendo la strada più difficile e autentica: trasformare la musica in uno spazio di verità, mettendo in gioco in prima persona la propria vita e le proprie emozioni. Se già il brano d’esordio “Ora guardami” aveva attirato una forte attenzione mediatica, era perché dietro quei versi non c’era finzione, ma l’esperienza diretta di Mattia, vittima di bullismo a scuola. Una ferita trasformata in canto, con il coraggio di esporsi e dare voce a chi spesso resta in silenzio. Oggi, con “Rara come te”, il cantautore compie un passo altrettanto intimo e autobiografico, dedicando la canzone alla sorellina affetta da una malattia genetica rara. Entrambi i brani nascono dunque da vissuti reali, da un percorso personale che Mattia ha scelto di condividere senza filtri. “Rara come te” non è una canzone d’amore convenzionale, ma il ritratto sincero di un legame profondo e quotidiano, un inno alla vita e alla sensibilizzazione che nasce dall’esperienza diretta della famiglia. Il messaggio che arriva forte e chiaro è che i ragazzi con problematiche o patologie sono prima di tutto esseri umani, con una propria dignità, sensibilità e con il diritto di essere guardati e trattati con amore.

Sul piano musicale, il progetto porta una firma d’eccellenza del territorio: la canzone, interamente scritta da Mhadì, è stata infatti arrangiata e prodotta da CS Production Studio sotto la guida del noto musicista e produttore nisseno Corrado Sillitti, professionista che vanta collaborazioni con numerosi talenti locali approdati al successo nazionale, tra cui Miele, Tiaso e Luigi Salvaggio. Il videoclip, girato tra i luoghi più rappresentativi di Caltanissetta e il litorale agrigentino, è stato realizzato dal noto fotografo e videografo nisseno Umberto Ruvolo. Con il lancio sulle piattaforme digitali e il videoclip su YouTube, Mhadì rinnova così il suo patto di sincerità con chi ascolta: parlare attraverso la musica significa esporsi, assumersi la responsabilità del racconto e provare a generare empatia partendo dalla verità della propria storia.