La polizia ha individuato l’automobilista che alcune settimana fa aveva investito un pedone, in una via del centro di Adrano, e non si era fermata per prestare soccorso. Per l’urto la vittima del sinistro era finita contro il muro di cinta di un’attivita’ commerciale, per poi cadere a terra. La conducente, una 77enne, aveva rallentato, ma, poi, come riferito da alcuni testimoni, avrebbe ingranato la marcia e sarebbe ripartita, dileguandosi. Gli agenti della polizia scientifica hanno effettuato successivamente un sopralluogo per individuare i sistemi di videosorveglianza della zona che avrebbero potuto riprendere la scena dell’incidente e sono riusciti a recuperare l’intera targa e il modello del veicolo, risultato di proprieta’ di una donna di 77 anni. Dopo essere stata rintracciata, l’anziana e’ stata sentita in Commissariato e ai poliziotti ha confermato di essere stata lei a guidare il giorno dell’incidente, di aver percorso la via in questione e di non essersi resa conto di quanto accaduto. La conducente e’ stata denunciata all’autorita’ giudiziaria per il reato di omessa assistenza a persona ferita.