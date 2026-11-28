MUSSOMELI – Dopo la donazione della Fratres dei 10 defibrillatori alla comunità mussomelese per rendere il paese cardioprotetto, adesso il sodalizio promuove dei corsi BLSD per permettere, a chi vorrà, di imparare l’utilizzo del defibrillatore e le manovre di rianimazione cardiopolmonare. La dirigenza Fratres, tramite il presidente Vincenzo Sorce ed il consiglio direttivo, fa sapere che Il corso è gratuito per gli iscritti ed aperto a tutti i cittadini che vogliono partecipare. Viene precisato che nell’assegnazione dei posti sarà data priorità ai donatori “Fratres” e a coloro che desiderano frequentare il corso per interesse personale e formazione, senza avere l’obbligo di conseguire il certificato per motivi lavorativi o altri obblighi professionali. Per le iscrizioni e le informazioni occorre rivolgersi al Gruppo FRATRES di Mussomeli con sede in Piazzale Mongibello dalle ore 09:00 alle ore 14:00 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì telefono 0934 992458 – mail gruppomussomeli@fratres.eu .