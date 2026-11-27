Nella casa circondariale di Caltanissetta sì è concluso per Casa Rosetta il secondo anno di “Mure amiche”, una delle linee d’intervento inserite nel progetto “Talìa, oltre le mura” che mira a tutelare e rafforzare i legami familiari tra figli minorenni e genitori detenuti o in misura alternativa alla detenzione. L’iniziativa sociale in cui l’Associazione Casa Rosetta è impegnata in prima linea come partner accanto all’ente capofila Centro, il di solidarietà “F.a.r.o.” di Messina. si sviluppa attraverso una rete capillare che unisce carcere, comunità terapeutiche, scuole e servizi sociali, articolandosi su tre livelli principali di azione: “Solide mura” (Comunità terapeutiche), all’interno delle strutture di recupero dalle dipendenze, l’associazione offre psicoterapia di coppia, supporto psicologico per i partner, laboratori di sintonizzazione affettiva genitore-bambino e attività di “teatro di fiaba”, per ricostruire la relazione educativa passo dopo passo.

Con “Mura Amiche” (Istituti penitenziari), direttamente all’interno della Casa Circondariale di Caltanissetta, educatori e operatori professionali promuovono percorsi strutturati di genitorialità responsabile, accompagnando padri, madri e figli nel difficile percorso della detenzione. Con “Nuove Mura” (Territorio, scuole e formazione): in sinergia con le istituzioni giudiziarie ed educative locali, Casa Rosetta lavora per costruire una vera comunità educante e promuovere percorsi di cittadinanza attiva. Nel 2026, in particolare, attraverso “Mura amiche” sette operatori di Casa Rosetta hanno lavorato in sinergia per offrire supporto, formazione e ascolto ai genitori detenuti nella casa circondariale, alle loro famiglie e ai loro figli. Il fulcro del lavoro è stato accompagnare i nuclei familiari verso una maggiore consapevolezza della cogenitorialità, elemento essenziale per garantire ai bambini una crescita serena e una relazione affettiva sana nonostante la distanza e le difficoltà imposte dalla carcerazione.

Nell’incontro svolto nella casa circondariale a conclusione del secondo anno di attività ci sono stati momenti di condivisione dei risultati raggiunti e di gioco pensati per dare voce alle emozioni e alle sensazioni vissute durante il 2026. Ogni nucleo familiare, infatti, ha raccontato i sentimenti vissuti costruendo un proprio simbolo con i mattoncini Lego. Un gesto semplice ma ricco di significato, che racchiude il messaggio profondo di tutto il progetto: costruire un’unione solida nonostante la lontananza, condividendo intenti e responsabilità educative.

Il progetto “Talìa” è svolto da Casa Rosetta a Caltanissetta d’intesa con l’Udepe (Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna) coinvolgendo i genitori con misura alternativa in percorsi di gruppo, laboratori educativi e colloqui familiari per ricucire il legame con i figli fuori dal carcere. Anche l’Istituto comprensivo “Vittorio Veneto” collabora al progetto, organizzando incontri e laboratori di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, sul valore delle regole e sulla genitorialità nei contesti di restrizione, con l’obiettivo di prevenire lo stigma e l’emarginazione dei minori. Il progetto prevede anche la formazione gratuita di operatori attraverso il corso “Tra mura e affetti, la sfida della genitorialità” (attivo dall’11 novembre 2026 all’11 marzo 2027), rivolto ad assistenti sociali e operatori sociosanitari con rilascio di crediti Ecm e Croas.