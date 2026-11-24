(Adnkronos) – Il termine dei lavori in commissione Bilancio sulla manovra 2027 è quello di mercoledì 16 dicembre e la legge di Bilancio sarà in aula alla Camera da venerdì 18. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. L'ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera, a quanto si apprende, ha fissato a 700 il numero complessivo degli emendamenti segnalati alla manovra, che i gruppi parlamentari dovranno indicare entro giovedì 26 novembre alle 14. Il fascicolo delle proposte di modifica alla finanziaria, dopo la tagliola delle ammissibilità che aveva cassato oltre 1700 proposte sulle 6558 presentate, si sfoltisce ulteriormente. In particolare, ai gruppi spettano: 161 proposte a FdI, 88 alla Lega, 82 a Forza Italia e 33 a Noi Moderati; 103 al Partito democratico, 80 al Movimento 5 Stelle, 54 al gruppo Misto, 34 ad Avs, 35 ad Azione. Tra i segnalati rientra anche l'emendamento del governo sull'estensione della Zes. Intanto, per oggi alle 16 è fissato il termine per la presentazione dei ricorsi sulle inammissibilità, il cui esito sarà comunicato nella seduta convocata alle 20. "Sento dire che questa manovra non farebbe nulla per i salari, contro ogni evidenza. Anche nel 2027 gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti saranno tassati al 5%. Era una richiesta che Cgil, Cisl, Uil facevano nella loro piattaforma unitaria sul fisco, oggi qualcuno, pur di contestarci, sembra averlo incredibilmente dimenticato, ma l'abbiamo fatto – dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua pillola social sulla manovra – Per i premi di produttività fino a 5mila resta la tassazione all'1% e, con questa manovra, facciamo altri passi in avanti, con un'attenzione particolare ai giovani che lavorano. Se sei nato dal 1998 in poi, quindi hai meno di trent'anni, lavori nel settore privato, guadagni fino a 28mila euro l'anno, l'aumento di stipendio fino a 2500 euro rispetto all'anno precedente è tassato all'1%. Cosa significa concretamente? Lo spiega con un esempio concreto: hai 26 anni, l'anno scorso guadagnavi 22mila euro, con una promozione quest'anno arrivi a 24500 euro, su quei 2500 euro in più paghi 25 euro di tasse, invece degli oltre 600 euro che avresti pagato senza questa norma". "Poi rafforziamo i fringe benefit – aggiunge la premier – . Che cosa sono? Sono degli aiuti che le aziende possono darti oltre lo stipendio: beni e servizi, oppure il rimborso delle bollette della luce, dell'acqua, del gas, dell'affitto e degli interessi sul mutuo della casa in cui vivi. Bene, fino a un certo tetto, su quegli aiuti, non paghi le tasse. Nel 2027 per chi ha meno di 31 anni il tetto sale a 2mila euro, come per chi ha figli". "C'è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza, noi lavoriamo perché si sentano valorizzati ogni giorno a partire dal loro lavoro", conclude Meloni. Con Meloni e Tajani “stiamo lavorando insieme”, ha detto Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se servirà fare un incontro con gli altri leader della maggioranza sul tema condono edilizio su cui, ha riferito, ci sono riunioni in corso. “Su questo tema ci sarà un emendamento di maggioranza in manovra di certo”, ha aggiunto il vicepremier a margine di un evento a Roma. Quanto alle pensioni, “quota 64 è stata già finanziata in manovra, ci sono 850 milioni di budget iniziale, se riusciremo” a renderlo maggiore “bene altrimenti siamo pronti a partire nel 2027”, ha detto Salvini. “Trovo incredibile che il governo stia parlando di condono dopo non aver fatto niente per quattro anni sul diritto alla casa”, ha affermato Elly Schlein arrivando a un'iniziativa sull’immigrazione. “Dopo aver fatto un piano casa in cui hanno raccontato di aver messo 10 miliardi, e invece hanno messo solo 950 milioni, dopo aver tagliato, quindi preso, le risorse che erano già di regioni e comuni per fare i loro piani, che ancora non vedono alcuna realizzazione, e dopo avere, anche in questa manovra, azzerato il fondo per l'affitto e per la morosità incolpevole, che invece tra gli emendamenti comuni delle opposizioni proponiamo di reinserire”, ha aggiunto la leader dem. “Il tema del diritto alla casa è un diritto fondamentale – ha scandito – e fa male dirlo il giorno dopo la notizia di uno studente che è morto in tenda mentre aspettava una risposta proprio sul diritto alla casa. Per noi il diritto alla casa è un diritto fondamentale delle persone, su cui la politica e le istituzioni devono fare molto di più”.

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