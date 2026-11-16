(Adnkronos) – Maltempo con pioggia e vento sull'Italia. In avvio di settimana la circolazione atmosferica sull’Europa occidentale sarà governata da un flusso atlantico ben strutturato, dicono gli esperti. Le condizioni meteorologiche risulteranno spiccatamente dinamiche a causa del transito di perturbazioni di matrice oceanica dirette verso il bacino del Mediterraneo, capaci di determinare precipitazioni diffuse sul territorio nazionale. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la settimana si aprirà con il passaggio di molteplici impulsi instabili in rapida successione. Il flusso perturbato, sostenuto dal ramo attivo della corrente a getto, trasporterà masse d’aria umide nei bassi strati. La fenomenologia si intensificherà nel corso della giornata di Lunedì 16 Novembre con il primo impulso perturbato. Le precipitazioni (30-40 mm/24h) si concentreranno lungo il versante tirrenico, interessando Toscana, Lazio, Campania e Calabria, associate a una locale attività elettrica. Sul resto dell’Italia prevarranno maggiori spazi soleggiati. Il quadro termodinamico sarà accompagnato da un rinforzo della ventilazione di Libeccio, con raffiche stimate sui 50-60 km/h e un conseguente aumento del moto ondoso (mare molto mosso con altezza d'onda significativa di 1,5-2 metri). Le temperature massime si attesteranno tra 10 e 13°C al Nord, 14 e 17°C al Centro, e 17 e 20°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile. Martedì 17 Novembre il transito di un sistema frontale più rapido concentrerà la propria azione sull’arco alpino, determinando nevicate a partire dai 1800-1900 metri di quota con apporti stimati in 10-15 cm. Fenomeni di debole intensità (5-15 mm/24h) si estenderanno alle pianure della Lombardia orientale, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Nel corso della giornata le precipitazioni (15-25 mm/24h) interesseranno nuovamente Toscana, Lazio e Campania. Mercoledì 18 Novembre l’atmosfera manterrà una spiccata instabilità, circoscritta tuttavia al versante tirrenico centro-meridionale con rovesci sparsi. In questo frangente temporale, il quadro termico vedrà valori massimi compresi tra 9 e 12°C al Nord, 14 e 18°C al Centro, e tra 16 e 21°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Nella giornata di Giovedì 19 Novembre l’ingresso di un nuovo fronte perturbato determinerà precipitazioni localmente intense (30-50 mm/24h) sulle regioni centro-meridionali. Contestualmente, si assisterà a una stabilizzazione atmosferica sulle regioni settentrionali, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime registreranno una generale flessione, assestandosi tra 8 e 12°C al Nord, 12 e 16°C al Centro, e 14 e 18°C al Sud. Nelle ore notturne si registreranno minime prossime ai 2-4°C sulla Pianura Padana a causa del maggiore irraggiamento. Lunedì 16. Al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, foschie notturne in Pianura Padana. Al Centro: nubi in aumento con precipitazioni lungo il versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole: instabilità su Campania e Calabria, ampie schiarite sui restanti settori. Martedì 17. Al Nord: nuvolosità irregolare con fenomeni sparsi su Lombardia orientale e Triveneto; neve sulle Alpi. Al Centro: precipitazioni in estensione sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: piogge sulla Campania, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Mercoledì 18. Al Nord: generale stabilità atmosferica con ampie schiarite. Al Centro: residua instabilità lungo le coste tirreniche. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari associate a rovesci sparsi sui litorali tirrenici, schiarite sul versante adriatico. Tendenza: Giovedì 19 Novembre nuova perturbazione atlantica con marcata instabilità sulle regioni centro-meridionali; condizioni soleggiate al Nord.

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