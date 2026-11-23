(Adnkronos) – Si torna a parlare di Madeleine McCann, la bimba inglese scomparsa nel 2007 quando aveva 4 anni mentre si trovava in vacanza a Praia da Luz, nella regione portoghese dell'Algarve, con la famiglia. Da allora, della piccola si sono perse le tracce e i genitori non si sono mai arresi, continuando a cercarla. Nelle scorse ore, ad attirare l'attenzione della stampa britannica, che ha sempre seguito il caso con attenzione, sono state le dichiarazioni di un ex compagno di prigione di Christian Brueckner, a lungo sospettato di essere collegato alla sparizione della bimba, ma mai formalmente accusato e che nel 2025 è tornato in libertà dopo essere stato in carcere per un altro caso. Ebbene, Laurentiu Codin, ex ladro oggi 52enne, avrebbe detto al BKA, l'equivalente tedesco dell'FBI, che nel 2019 l'uomo gli confessò di aver rapito e ucciso una bambina bionda. Nello specifico, quest'ultimo avrebbe specificato che Brueckner gli raccontò di essersi introdotto in un hotel di Praia da Luz alla ricerca di denaro e gioielli, di aver trovato una bambina addormentata, di averla poi portata con sé nel suo camper e, dopo aver guidato per 45 minuti, aggredirla sessualmente. In preda al panico alla vista delle luci blu della polizia, l'avrebbe

uccisa. "Pensavo fosse solo una storia inventata per vantarsi. Ma ora credo sia vera", ha concluso Codin, che solo nel 2020, quando Brueckner è emerso come principale sospettato, si è reso conto di chi potesse essere la bambina. Secondo il Daily Mail, la polizia ha identificato Brueckner come principale sospettato per il caso Maddie nel 2020, un anno dopo la presunta confessione a Codin. Sette mesi dopo le dichiarazioni, gli investigatori tedeschi e la polizia portoghese hanno ottenuto dei mandati per perquisire un'area incolta nella zona di Lagos. Ma non è stato trovato nulla di significativo che potesse essere collegato alla bambina.

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