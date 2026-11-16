L’ex capo della Polizia De Gennaro indagato per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, come si apprende da ambienti giudiziari, ha iscritto nel registro degli indagati l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, con l'accusa di depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I pm, guidati da Salvatore De Luca, hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi l'ex super poliziotto aveva subito delle perquisizioni.

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