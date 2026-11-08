L’Atalanta ritrova la vittoria: 1-0 a Monza con gol di Krstovic

MONZA (ITALPRESS) – L’Atalanta torna a vincere in campionato dopo un digiuno di quattro partite, battendo in trasferta il Monza per 1-0 nell’undicesima giornata di Serie A. A quasi un mese dall’ultimo successo, datato 12 ottobre contro il Venezia, la Dea ritrova la gioia dei tre punti grazie al gol di Krstovic a inizio ripresa, una rete che permette di muovere una classifica fin qui preoccupante e di arrivare alla sosta con un risultato positivo e di dare un pò di respiro a Maurizio Sarri.

Juric si affida in avanti alla certezza Varela – nove reti sin qui in campionato – supportato da Mout e Robinson. Sarri ritrova Kolasinac e lo manda subito in campo dall’inizio al centro della difesa. In mezzo al campo torna titolare Ederson, mentre davanti c’è Krstovic. Si vede più il Monza nella prima frazione. Poco dopo il 20′, Carnesecchi deve intervenire prima su Varela e successivamente, nel giro di pochi secondi, neutralizza un triplo tentativo dei brianzoli evitando l’1-0. Con l’avvicinarsi dell’intervallo prova a farsi vedere la Dea, con un possesso che però raramente si tramuta in un’azione pericolosa, lasciando Tornqvist di fatto inoperoso. Si arriva così a metà partita sul risultato di 0-0.

Dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa, l’Atalanta passa in vantaggio in uno dei primi veri affondi del match. Cross di Bernasconi dalla sinistra, Tornqvist prova a respingere la sfera ma la consegna a Krstovic, che da rapace d’area la mette in rete. Al 59′ nuova chance per i bergamaschi con l’inserimento di Pasalic e la sua conclusione respinta di piede dal portiere avversario. Al 74′ Krstovic, servito a centro area da Elmas, ha tra i piedi la palla del raddoppio, ma il tap-in fallisce e la sfera termina a lato. Al Brianteo finisce 0-1. L’Atalanta conquista la prima vittoria esterna in questa Serie A e sale a 14 punti; per il Monza è la quarta sconfitta consecutiva, che vuol dire diciottesima piazza a 7 punti e una situazione che comincia a farsi difficile.

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