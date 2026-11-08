In Qatar vince Bezzecchi, Marc Marquez 2° e Martin 7°

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince il Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’emiliano chiude per la sesta volta sul gradino più alto del podio e precede al traguardo Marc Marquez (Ducati), secondo a 3″083 dalla testa, che non riesce a chiudere i conti per il decimo titolo e che rimanda la festa iridata a Portimao o a Valencia. Completa il podio Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), davanti al compagno di marca Ai Ogura. Quinta e sesta le Ktm di Enea Bastianini e Pedro Acosta, mentre è settimo Jorge Martin (Aprilia), che tiene duro nonostante i dolori al polso ma che scivola a meno 60 da Marc Marquez.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).