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In Qatar vince Bezzecchi, Marc Marquez 2° e Martin 7°

Redazione

In Qatar vince Bezzecchi, Marc Marquez 2° e Martin 7°

Dom, 08/11/2026 - 22:02

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ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince il Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’emiliano chiude per la sesta volta sul gradino più alto del podio e precede al traguardo Marc Marquez (Ducati), secondo a 3″083 dalla testa, che non riesce a chiudere i conti per il decimo titolo e che rimanda la festa iridata a Portimao o a Valencia. Completa il podio Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), davanti al compagno di marca Ai Ogura. Quinta e sesta le Ktm di Enea Bastianini e Pedro Acosta, mentre è settimo Jorge Martin (Aprilia), che tiene duro nonostante i dolori al polso ma che scivola a meno 60 da Marc Marquez.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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