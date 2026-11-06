Imprese, Zovico (ItalyPost): “Festival occasione di confronto tra 200 imprenditori”

(Adnkronos) – “L'obiettivo di questa edizione è mettere a confronto i 200 imprenditori presenti per farci raccontare come, nonostante tutte le crisi di questi anni, pensano a come riuscire ancora a crescere. A questa edizione sono presenti quasi 400 relatori in 98 incontri. Tre giorni di festival, dieci sedi, nomi autorevolissimi, sia del mondo industriale sia di osservatori e giornalisti del mondo dell'economia e delle imprese”. Così Filiberto Zovico, Direttore e Fondatore ItalyPost, in occasione del Festival dell’Impresa 2026, in corso da oggi all'8 novembre a Bergamo. La kermesse, quindi, si offre come luogo di incontro e confronto soprattutto tra gli imprenditori, ma anche con chi, nelle istituzioni e nel mondo dei servizi alle imprese, contribuisce ogni giorno a trovare ricette e soluzioni per andare avanti e superare le tante criticità: quelle geopolitiche, quelle relative all’energia, alla demografia, alla concorrenza diseguale, alle tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale, ai passaggi generazionali. “Ci sono tre grandi sfide, che sono quasi una premessa: la prima è la questione del passaggio generazionale, perché molte imprese hanno imprenditori anziani e devono capire come rinnovarsi. La seconda grande sfida riguarda, invece, capire come dentro questa grande crisi si possono creare delle opportunità di crescita. La terza riguarda, infine, la capacità dell'Europa di reagire soprattutto alla pressione della Cina”, conclude Zovico.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)