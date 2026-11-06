Grassi (Sirm): “Con Ai necessario più senso critico in radiologia”

(Adnkronos) – "Questo congresso ha come tema principale l'intelligenza artificiale, che ha invaso la nostra professione e che, chiaramente, crea molte tensioni e ansie, in quanto, se da un lato ha accelerato e facilitato la nostra attività professionale, dall'altro sono ci dubbi dell'uso di queste tecnologie nella pratica quotidiana. Sicuramente, molto spesso si dimostra utile, ma nella pratica ci siamo resi conto che alcune volte è necessario diffidare da quel che racconta e bisogna acuire, quindi, il nostro senso critico". Lo ha detto Roberto Grassi, presidente del 52° Congresso nazionale della Sirm – Società italiana di radiologia medica e interventistica, in corso a Milano fino all'8 novembre. "I radiologi, da tempo, sono abituati a utilizzare dei software di intelligenza artificiale – continua Grassi – Fino a 40-50 anni fa si contavano appena una decina di immagini dalle nostre apparecchiature, come la risonanza magnetica, mentre oggi arriviamo a contare migliaia di immagini. Necessitiamo, ovviamente, di software che analizzino, ricostruiscano e ci presentino il risultato di questo gran numero di immagini, ma a oggi vi è un passo ulteriore: questi software si spingono a individuare le lesioni, a segnalarle e, qualche volta, addirittura, ad avanzare un'interpretazione. Per questo motivo, i nostri congressi e i nostri corsi sono le occasioni per confrontarci tra di noi e individuare i paradigmi futuri di utilizzazione di questi software, al di là di quello che l'industria o l'esperienza personale ci può indurre a credere". Al congresso "abbiamo avuto la fortuna e l'onore di avere con noi il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha una competenza peculiare, essendo lui stato rettore di una prestigiosa università italiana, e conosce molto bene i nostri problemi", osserva Grassi. Come emerso nel discorso all'apertura del convegno, per il ministro, "sicuramente la corretta utilizzazione delle nostre indagini, l'appropriatezza e il contenimento dei costi di queste apparecchiature e delle loro prestazioni, mantenendo alta la qualità, sono argomenti di interesse", conclude Grassi.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)