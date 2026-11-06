Gerry Scotti: “Access prime time finisca alle 21.30, Rai e Mediaset trovino accordo”

(Adnkronos) – "Sono circa 12 mesi che io e Stefano De Martino andiamo in tanti Festival a dire 'per favore fateci finire i nostri programmi alle 21.30'. Al di là della piacevolezza di fare mezz’ora in più di trasmissione, mi auguro che i dirigenti Rai e Mediaset si mettano d’accordo, questa è la prima soluzione da prendere. Se riescono a mettersi d’accordo ci guadagniamo tutti… e guadagnate anche mezz’ora in più di sonno". A dirlo è il conduttore Gerry Scotti, ospite della seconda edizione de Il Festival Dello Spettacolo, che ha inaugurato questa mattina alla presenza del vicedirettore di Tv Sorrisi e Canzoni Ezio Genghini, dell’amministratore delegato di Mondadori Media Carlo Mandelli e di Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano. Scotti ha parlato poi del successo de 'La Ruota Della Fortuna' e del confronto con Stefano De Martino e 'Affari Tuoi'. "Se ogni sera 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari Tuoi' raccolgono entrambe circa 4 milioni di spettatori, significa che stiamo lavorando bene tutti. De Martino ha il mio rispetto: a 37 anni mi dimostra sempre grande affetto, e io guardo a lui con la stima e la simpatia che un settantenne può avere per un giovane professionista di talento. Diffidate di chi dice che tra me e lui c’è lotta e concorrenza, noi ci vogliamo semplicemente bene", ha concluso Gerry Scotti.

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