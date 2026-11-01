Futsal, serie C1: la Pgs Vigor San Cataldo ritrova se stessa e stende la Dribbling

La Pgs Vigor si riprende la sua casa e festeggia nel modo migliore. Nella 7ª giornata del campionato di Serie C1 di futsal, la Pgs Vigor San Cataldo spezza la striscia negativa di tre sconfitte consecutive superando per 4-3 la Polisportiva Dribbling, terza forza del torneo. Il match ha segnato anche la riapertura ufficiale del PalaMaira, tornato finalmente a gremire i propri spalti con un pubblico caloroso.

La squadra guidata da mister Marcello Lo Porto approccia la gara con grande determinazione. Bastano meno di dieci minuti ai padroni di casa per portarsi sul 3-0 grazie alle reti di Niccoli, Martorana e Toscano. Prima dell’intervallo è ancora capitan Niccoli a colpire, siglando la sua doppietta personale e chiudendo la prima frazione sul 4-1 per i sancataldesi.

Nella ripresa la Dribbling prova a riaprire i giochi sfruttando alcune disattenzioni dei padroni di casa e si riporta sul 4-3. La Vigor, tuttavia, stringe i denti e resiste fino alla sirena finale, blindando il prezioso vantaggio anche grazie agli interventi decisivi del portiere ospite (autore di diverse parate chiave che hanno evitato un passivo più rotondo).

Oltre ai tre punti, che portano la Vigor all’ottavo posto in classifica con 9 punti (a due lunghezze sia dalla zona playoff che dalla zona playout), la serata resterà indimenticabile per il commovente saluto a Gabriele Tacito. Dopo una vita trascorsa con la maglia della Vigor, il giocatore lascia la squadra per motivi professionali.

Tabellino dei convocati – Pgs Vigor: Alessi, Martorana, Toscano, Niccoli, Agnello; a disposizione: Volo, Antonio Scalzo, Macaluso, Ferro, Di Gloria, Tacito, Carrubba