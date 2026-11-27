Questa mattina la Polizia di Stato ha consegnato i nuovi quaderni didattici “Il Mio Diario a 130 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Caponnetto – Sciascia” del capoluogo. Ad accogliere i nostri agenti in visita a scuola la Dirigente Scolastica Rossana Ambra. Il Sostituto Commissario Maria Romano, prima di consegnare il quaderno didattico agli alunni, ha fatto una breve riflessione per avvicinare gli alunni alla cultura della legalità, al rispetto delle regole, alla solidarietà e all’uso consapevole degli strumenti digitali. Attraverso le avventure dei protagonisti supereroi della legalità Vis, Musa, Lampo, Saetta, Gea e Cosmo e del noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton “Il Mio Diario” affronta i temi cari alla Polizia di Stato come la cultura dello sport, il rispetto dell’ambiente, l’educazione stradale, l’utilizzo di internet e dei social, ma anche fenomeni di devianza come il bullismo e il cyberbullismo. “Il Mio Diario” è un compagno di viaggio pieno di attività, curiosità, vignette, sticker e pagine da personalizzare che accompagnerà gli alunni nel corso di tutto l’anno. Uno spazio in cui scrivere, esprimere le proprie emozioni e crescere, sempre insieme agli amici della Polizia di Stato ed i supereroi della legalità. Il progetto educativo della Polizia di Stato è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.