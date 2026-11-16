Fno Tsrm e Pstrp, al via campagna di comunicazione sulle 19 professioni sanitarie

ROMA (ITALPRESS) – Rendere visibili le competenze e l’impegno delle 19 professioni sanitarie dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e il loro prezioso contributo alla salute delle persone: è l’obiettivo della campagna di comunicazione presentata oggi al ministero della Salute dalla Fno Tsrm e Pstrp. “Siamo oltre 170 mila professionisti sanitari appartenenti a 19 professioni diverse, un patrimonio di donne e di uomini che, con dedizione, lavorano negli ospedali, nei servizi territoriali, nelle strutture riabilitative, nei luoghi di lavoro e a domicilio”, ma “il nostro contributo non sempre si vede e si conosce”, sottolinea il presidente della Federazione nazionale, Diego Catania. “La qualità, la sicurezza delle cure e la tenuta stessa del Servizio Sanitario Nazionale passano attraverso la valorizzazione del capitale umano. Un professionista le cui competenze e la cui autonomia sono degnamente riconosciute lavora meglio e di questo ne beneficiano le persone che assiste”.

La campagna di comunicazione si rivolge anche alle nuove generazioni. “L’attrattività delle nostre professioni è un tema di grande attualità e sentiamo il dovere di accompagnare i giovani verso decisioni consapevoli. Oggi diventare un professionista sanitario significa intraprendere un percorso di vita importante, che richiede impegno e restituisce un profondo senso di appartenenza”, conclude Catania.

Un aspetto sottolineato anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci. “Ritengo rilevante far conoscere le opportunità che il settore sanitario può offrire alle nuove generazioni” e “trovo significativa la scelta della Federazione di rivolgere questa campagna soprattutto ai giovani, aiutandoli a scoprire professioni che spesso non ricevono la visibilità che invece meritano. Abbiamo sempre bisogno di ragazze e ragazzi motivati che cerchino di mettere il proprio talento al servizio della collettività: dare il giusto riconoscimento a questo patrimonio di professionalità aiuta a consolidare la fiducia dei cittadini e a valorizzare figure che avranno un posto di primo piano nel futuro della nostra sanità”, spiega il ministro, ricordando che le 19 professioni tecniche sanitarie “costituiscono una componente indispensabile del nostro Servizio sanitario nazionale. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e l’evoluzione delle tecnologie richiedono modelli organizzativi in grado di assicurare risposte efficaci alle esigenze assistenziali. In questo scenario, il contributo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sarà determinante per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Per affrontare queste sfide – conclude – dobbiamo investire sulle persone che lavorano nella sanità, riconoscerne le competenze e offrire loro adeguate opportunità di crescita”.

Per il Direttore generale della Comunicazione del ministero della Salute, Giovanni Migliore, “la comunicazione è una leva strategica di salute pubblica”: è vero che le persone si informano attraverso i media, ma “si fidano del professionista della salute. Gli italiani hanno bisogno di prossimità, la salute pubblica di questo Paese è cresciuta grazie alla prossimità”.

In tanti ormai “utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale per informarsi sulla salute: è evidente che è assolutamente necessario utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per poter essere prossimi ai nostri cittadini. I professionisti alla salute sono dei mediatori culturali straordinari” e “la ricchezza della varietà delle professioni sanitarie è un valore anche in termini di comunicazione: solo insieme possiamo avere la possibilità di modificare la compliance dei nostri cittadini”, conquistando la loro fiducia, con l’obiettivo di “contribuire a far crescere e a consolidare questo livello di salute della popolazione”, conclude Migliore.

“C’era la necessità di dare la giusta visibilità a queste figure professionali che sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, di tutti i cittadini, quindi di conseguenza era giusto trovare una chiave comunicativa, che poi è stata quella della rete, e anche una chiave visiva. Lo abbiamo fatto cercando di dare la giusta visibilità delle singole professioni ma inserendole in un’area del più globale”, sottolinea infine Luciano Fontana, regista dello spot della campagna di comunicazione. “E’ giusto dare visibilità perchè fondamentalmente queste professioni stanno dietro di noi, ci sorreggono nel quotidiano a qualsiasi età”, conclude.

– foto xi2/Italpress –

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