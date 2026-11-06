Ecclestone: “Antonelli? La Ferrari non ha scelta, deve prenderlo”

(Adnkronos) – "La Ferrari non ha scelta, deve prenderlo. Il cuore di Kimi batte per l’Italia e, se continuerà a vincere, e sono convinto che passerà alla Ferrari per amore del suo Paese". Bernie Ecclestone non ci gira intorno. E il pensiero dell'ex numero uno della Formula 1 – ai microfoni di F1 Insider – ha fatto presto il giro del mondo, facendo sognare i tifosi della Ferrari per un matrimonio… all'italiana. Per Ecclestone, insomma, il nuovo campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli è destinato a correre per la Rossa e ad accasarsi a Maranello. L'ex capo del Circus, commentando la vittoria del Mondiale del pilota italiano, ha aggiunto: "Non conosco Antonelli bene come Verstappen, ma penso che l'italiano diventerà un altro Max. Vuole vincere e vincerà a ogni costo, è uguale a lui e sale in macchina solo con il pensiero di vincere". Insomma, idee chiare per il consiglio alla Rossa, a caccia di un titolo piloti che manca ormai dal lontano 2007.

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