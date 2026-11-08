Eccellenza Girone B. Messina cinico e spietato passa 0-1 al “Pontelongo” e batte la capolista Niscemi: decisivo il rigore di Manuel Sarao

Il Messina ha battuto 0-1 il Niscemi in una partita che, al di la del risultato finale che ha premiato 0-1 la squadra ospite, non è stata particolarmente bella. La gara, per la cronaca, ha visto il Messina conquistare al “Pontelongo” tre punti pesantissimi per la sua classifica. All’inizio il match ha visto dapprima il Niscemi provarci con Pellegrino (palla alta), dopo di che i peloritani si sono prima resi insidiosi con Bonanno per poi andare in vantaggio poco prima la mezzora.

E’ stato Manuel Sarao al 28′ dagli undici metri a battere il portiere del Niscemi. Il fallo che ha portato l’arbitro a concedere il rigore è stato di Della Guardia che ha trattenuto in area La Spada. L’ex attaccante della Nissa s’è presentato dagli 11 metri battendo il portiere di casa. Sul finire della prima frazione di gioco, un’altra vecchia conoscenza della Nissa come Kragl ha sfiorato il palo della porta niscemese con un preciso tiro.

Nella ripresa, il Messina trova la rete del raddoppio ancora con Sarao al 24’ ma la tessa viene annullata per fuorigioco. Poi una gran punizione di Bonanno dal limite ma Florulli è riuscito a deviarla sulla traversa. Niscemi insidioso con Dos Santos (nella foto in evidenza), ma quando sembrava che il Niscemi potesse carburare, ecco arrivare il secondo cartellino giallo a Valenca con relativo rosso. In inferiorità numerica il Niscemi ci ha messo cuore, coraggio e determinazione, ma non è bastato per cui il Messina è riuscito a portarsi a casa la vittoria.

Il Niscemi ha schierato: Florulli, Brancato (86’ Stradella), Maydana, Floro Valença, Intzidis, Della Guardia (70’ Dalla Valle), Bojang (70’ Hardes), Currò (65’ Idoyaga), Dos Santos, Viegas, Vincenzi (55′ Pace). A disp.: Di Franco, Sorce, Veltri Barraco, Hardes, Kieling. All. Nicolò Terranova.

Il Niscemi, comunque, è rimasto primo in classifica a quota 19 venendo agganciato dall’Acireale, mentre il Mazzarrone è ora terzo a quota 18. Il Messina, invece, ha 3 punti, è ultimo in classifica, ma con una penalizzazione di 20 punti senza la quale sarebbe in testa. E domenica prossima la squadra di Nicolò Terranova se la vedrà fuori casa contro il Giarre (ore 14,30) con l’obiettivo di conquistare il successo per riscattare la sconfitta casalinga odierna. (Foto di ASD Niscemi Football Club)