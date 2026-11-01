Eccellenza Girone B. Il Niscemi capolista liquida 3-1 il Palazzolo e allunga in classifica su Acireale e Mazzarrone

Nel girone B del campionato di Eccellenza, un super Niscemi batte 3-1 il Palazzolo e conquista la testa della classifica portandosi a quota 19 approfittando delle contemporanee sconfitte di Acireale e Mazzarrone. Al Pontelongo i gialloverdi niscemesi di mister Nicolò Terranova hanno brindato al primato solitario in classifica con le reti di Curró, Dos Santos Silva e Viegas. Un tris vincente quanto esaltante che ha permesso alla squadra di casa di attestarsi al primo posto con ben 3 punti di vantaggio sull’Acireale travolto 4-1 a Scordia dalla Gymnica.

I niscemesi sono scesi in campo con la giusta determinazione e voglia. Mister Terranova in settimana aveva catechizzato la squadra e non ammetteva errori o tentennamenti. E la squadra ha risposto da par suo. Il 3-1 finale è stato figlio non solo di bel gioco, gol ed emozioni, ma anche di tattica, pragmatismo e cinismo che, nel calcio, non fanno mai male. La squadra di casa ha comunque dimostrato qualità ma anche capacità di saper gestire al meglio i vari momenti della partita.

Di certo un turno di campionato indimenticabile, questo del 1° novembre, per i giallo verdi niscemesi che hanno dimostrato, ancora una volta, tutto il loro indiscusso valore. Per altro anche il Mazzarrone è stato sconfitto 1-0 dal Messina che è stato recentemente penalizzato in classifica vanificando quanto di buono aveva fin qui fatto la compagine messinese in questo campionato di Eccellenza.

E proprio in vista del prossimo turno, il Niscemi giocherà domenica ancora al Pontelongo ritrovandosi di fronte proprio il Messina 1900 (ore 15) in uno scontro che, se l’arida logica dei numeri relega ad un testa coda con il Niscemi primo e il Messina ultimo, di fatto invece vedrà i gialloverdi impegnati in un big match considerato il valore indiscusso dei peloritani che, anche oggi contro il Mazzarrone, hanno meritato di possedere tanta forza e altrettanto spessore calcistico. (Foto Niscemi Football)